Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 05:35
Виявилося, що відомих жінок об’єднує не лише діагноз.
Лерчек та Анастасія Заворотнюк — діагноз
Лерчек та Анастасія Заворотнюк — діагноз

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна) розповіла про обставини свого особистого життя, які об'єднують її з Жанною Фріске та Анастасією Заворотнюк. У трьох жінок, які страждали від онкології, був спільний спосіб зачаття дітей, повідомляють російські ЗМІ.

З відео, датованого серпнем 2025 року, стало відомо, що Чекаліна народила дітей за допомогою ЕКЗ. У ролику вона скаржиться на представників правоохоронних органів, які під час вагітності не давали їй проходити необхідні обстеження. Валерія в розпачі повідомила, що всі її діти були зачаті штучно, і вона пережила безліч процедур екстракорпорального запліднення. Нагадаємо, що блогерку звинувачували у фінансових махінаціях, і лише нещодавно суд відклав розгляд справи до її одужання. Зараз у Лерчек діагностовано четверту стадію раку шлунка з метастазами у хребті.

Діагноз Лерчека
Діагноз Лерчека

Після новин про те, що Чекаліна користувалася допомогою лікарів для народження своїх дітей, у мережі почалися бурхливі обговорення. Виявилося, що Лерчек не єдина знаменитість, у якої збіглися процедури ЕКЗ та подальший розвиток онкології. Шанувальники згадали про Жанну Фріске та Анастасію Заворотнюк, які також користувалися допомогою медиків для народження дітей і згодом померли від раку. Незважаючи на те, що зв'язок розвитку хвороби та процедур ЕКЗ не доведений дослідженнями, в мережі не вщухають обговорення паралелей у житті відомих жінок.

Нагадаємо, що зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

Раніше Главред повідомляв, що сім'я відомого актора і майстра бойових мистецтв Чака Норріса опублікувала заяву про смерть знаменитості у віці 86 років. Раніше на Гаваях у актора виникла невідкладна медична ситуація.

Також путініст Філіп Кіркоров дав обіцянку Ані Лорак зробити з її дочки нову російську зірку. Як стверджує виконавиця, Софія вже не проти сяяти разом з матір'ю серед російського бомонду і звернулася за допомогою до її зіркового хрещеного.

Вас може зацікавити:

Про особу: Лерчек

Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

Жанна Фріске Анастасія Заворотнюк новини шоу бізнесу
Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

07:59Україна
На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

03:34Синоптик
ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

03:17Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Останні новини

07:59

Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

07:32

Україні слід припинити боротьбу за вступ до НАТО: Андрусів пояснив причинуПогляд

05:53

У Полтавську область вривається нова хвиля потепління: коли зміниться погода

05:35

Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

05:11

Виходило до 500 кг із сотки: який хитрий спосіб посадки картоплі використовували в СРСР

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
04:40

Емоційний перелом тижня: п’ять знаків зодіаку зроблять крок у щасливе майбутнє

04:16

Як сказати українською "притязательный": більшість помиляється

04:04

Порушення - штраф: що повинно бути в машині у кожного українця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні фермера з гарбузом за 49 с

Реклама
03:34

На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

03:30

Гороскоп Таро на квітень 2026: Козерогам — вибір, Водоліям — гроші, Рибам — коханняВідео

03:17

ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

03:04

Гороскоп на завтра, 22 березня: Терезам - щастя, Козорогам - тривога

01:41

Всесвіт обрав їх: трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи з 23 березня

01:05

Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

20 березня, п'ятниця
23:55

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

23:23

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:11

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

22:30

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:12

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнуте коло проблем у коханні - хто вони

Реклама
21:27

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

21:18

Рівнодення змінить життя чотирьох знаків зодіаку - хто серед щасливчиків

21:14

Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

20:55

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головокВідео

20:35

Навіть ключі від квартири: три знаки зодіаку, яким можна довірити все

20:06

Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

19:44

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

19:42

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

19:42

Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

19:10

Як удари по Ірану впливають на Росію та глобальну безпеку: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:09

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

18:57

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Друга Ріка" серед хедлайнерів новини компанії

18:31

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

18:27

Їх спотворили й витіснили в СРСР: про які колоритні українські слова йде мова

18:24

Вислів "скільки душі завгодно" є помилкою - як сказати українськоюВідео

18:23

Короля підозрюють у подорожах у часі: що не так із його взуттям

17:42

У ресторанах помітили приховані збори: клієнти почали перевіряти чекиВідео

17:37

Тепло не прийде: якою буде погода в Тернопільській області на вихідних

17:20

У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей – подробиці

17:03

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Реклама
16:37

Помер Чак Норріс: головні меми та феномен актораФото

16:35

Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

16:34

ЗСУ влупили по важливому об'єкту в РФ: подробиці від Генштабу

16:24

Чак Норріс помер: родина актора опублікувала офіційну заяву

16:20

Кому 21 березня слід молитися про зцілення: яке церковне свято

16:16

Чи можна їсти м'ясо під час Великого посту - священник розкрив усю правдуВідео

16:11

"Переживає за доньку": Кіркоров дав сміливу обіцянку Ані Лорак

16:05

На Марсі помітили "піраміду" розміром з єгипетську: загадка розділила вчених

15:54

"Наживо": Королеву терміново прооперували

15:38

Будьте обережні з банкоматами: туристка розповіла про небезпечну помилкуВідео

