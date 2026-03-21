Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

Ви дізнаєтеся:
- Що пов'язує Валерію Чекаліну з Жанною Фріске та Анастасією Заворотнюк
- Що відбувається з Лерчек
Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна) розповіла про обставини свого особистого життя, які об'єднують її з Жанною Фріске та Анастасією Заворотнюк. У трьох жінок, які страждали від онкології, був спільний спосіб зачаття дітей, повідомляють російські ЗМІ.
З відео, датованого серпнем 2025 року, стало відомо, що Чекаліна народила дітей за допомогою ЕКЗ. У ролику вона скаржиться на представників правоохоронних органів, які під час вагітності не давали їй проходити необхідні обстеження. Валерія в розпачі повідомила, що всі її діти були зачаті штучно, і вона пережила безліч процедур екстракорпорального запліднення. Нагадаємо, що блогерку звинувачували у фінансових махінаціях, і лише нещодавно суд відклав розгляд справи до її одужання. Зараз у Лерчек діагностовано четверту стадію раку шлунка з метастазами у хребті.
Після новин про те, що Чекаліна користувалася допомогою лікарів для народження своїх дітей, у мережі почалися бурхливі обговорення. Виявилося, що Лерчек не єдина знаменитість, у якої збіглися процедури ЕКЗ та подальший розвиток онкології. Шанувальники згадали про Жанну Фріске та Анастасію Заворотнюк, які також користувалися допомогою медиків для народження дітей і згодом померли від раку. Незважаючи на те, що зв'язок розвитку хвороби та процедур ЕКЗ не доведений дослідженнями, в мережі не вщухають обговорення паралелей у житті відомих жінок.
Нагадаємо, що зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.
Про особу: Лерчек
Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.
