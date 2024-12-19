"Біль": раптово померла 18-річна зірка шоу "Україна має талант"

Емілі Москаленко була гімнасткою.

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Емілі Москаленко померла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Емілі Москаленко, pixabay.com/

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Мама Емілі Москаленко повідомила про її смерть

Причина поки що невідома

Мама 18-річної учасниці шоу "Україна має талант" Емілі Москаленко - Тетяна Москаленко повідомила сумну новину про смерть доньки.

На своїй сторінці в соцмережах Тетяна написала, що зараз їй дуже боляче і розповіла, що Емілі завжди буде в її серці.

"Біль... Прошу без питань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко", - написала Москаленко.

Відомо, що Емілі пішла з життя у віці 18 років, причина смерті поки невідома.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.

А також російська співачка Альбіна Джанабаєва показала свою дочку від Валерія Меладзе. На жаль, на знімку не видно обличчя дівчинки, але шанувальники все одно захопилися публікацією.

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Хто така Емілі Москаленко? Емілі Москаленко - прославилася ще в п'ятирічному віці, коли стала учасницею четвертого і шостого сезонів проекту "Україна має талант". Дівчина дивувала своїми гімнастичними вміннями. Також вона брала участь у проєкті "Танцюють всі", де дійшла до фіналу. Загалом Москаленко активно розвивала кар'єру і часто дивувала своїми вміннями глядачів за кордоном. В останні роки життя гімнастка з сім'єю проживала в Києві, проте виїжджала до Канади та США, де працювала, навчалася акторської майстерності та моделінгу.

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