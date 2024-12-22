Українському співаку заборонили в'їзд до Євросоюзу

Соліст гурту вирішив, що може пожартувати і залишитися безкарним.

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Пошлая Моллі / колаж: Главред, фото: instagram.com/dropbled/

Лідер музичного гурту з Харкова "Пошлая Молли", співак Кирило "Бледый" Тимошенко зізнався, що йому на 10 років заборонили в'їзд до Євросоюзу.

Як пише ТСН, ситуація трапилася через його висловлювання, а точніше невдалий жарт про Польщу.

Восени 2023 року скандальний артист із "гумором" заявив, що полякам "треба вступити в російську імперію". Крім того, Кирило ще й пройшовся по польській мові, назвавши її "дратівливою".

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Очевидно, що жарт не оцінили самі поляки. Одразу концерти "Пошлої Молли" скасували, а учасники гурту поспішно поїхали до Відня, а вже звідти до Тбілісі.

Як розповів Тимошенко в інтерв'ю російським виданням, на цьому ситуація не закінчилася. У Грузії музикант перечекав, поки конфлікт вгамується. Коли поляки перестали писати співакові в особисті повідомлення про гнівні коментарі, Кирило вирішив, що може спокійно повертатися до країн ЄС.

На шляху до Вільнюса, "жартівника" затримали і пізніше виявилося, що йому заборонено в'їзд до країн ЄС на три роки.

"Наступного дня після цього скандалу ми просто сіли в тачку і поїхали до Відня, щоб не вилітати через Польщу. З Відня вже полетів у Тбілісі. Коли вся ця ситуація вляглася трохи, коли мені перестали поляки навалювати в особисті, я зрозумів, що вже нічого страшного не буде. Я поїхав у Вільнюс писати альбом і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборону вже продовжено до 10 років", - зізнався артист.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що музичний гурт із Харкова "Пошлая Молли" співпрацює з жителями країни-окупанта РФ і заробляє російські рублі. З'явилася інформація, що нову пісню "Пекельна Колискова", яку гурт випустив уперше за два роки, залито на російські платформи, а це значить, що колектив отримує криваві російські рублі та платить податки в РФ. Зазначимо, пісня виконується російською мовою.

раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

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Що відомо про гурт "Пошлая Моллі"? "Пошлая Молли" - російськомовний гурт з України, заснований музикантом зі Змієва Кирилом Тимошенком, відомий під псевдонімом "Кирило Бледный". Гурт виконує музику в стилі мамбл-рок і сінт-панк, поєднуючи поппанк з електронною музикою.

У березні 2022 року гурт планував провести в Європі та Стамбулі тур із російськими музикантами і пожертвувати гроші українцям. Продовжують співпрацю з росіянами.

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