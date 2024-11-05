"Вбивці!": королеву Іспанії та її чоловіка закидали брудом

Помічникам довелося відкривати парасольки і робити "живий щит".

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На королеву Іспанії накинувся натовп / Колаж Главред, фото Instagram/letizia_ortiz_official

Коротко:

Чому натовп накинувся на королеву Іспанії

Як відреагували монархи

Що кричали злі люди

Попри те, що іспанський король Феліпе VI і королева Летисія далекі від фанатичності, яку британці відчувають до своїх королівських осіб, на своїх публічних виступах їх зазвичай зустрічають юрби шанувальників.

Однак, як пише The Daily Mail, у спустошеному повінню валенсійському місті Пайпорта монархи зіштовхнулися з какофонією сарказму та насильства з боку жертв, чимало з яких втратили засоби до існування і навіть близьких через жахливу повінь в Іспанії.

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Напруга була відчутною, коли королівські особи вийшли зі своїх автівок, щоб пройти вулицями в супроводі охоронців.

Помічникам довелося відкривати парасольки і робити "живий щит" навколо монарха і його дружини, бо люди з натовпу почали жбурляти бруд у нього і його дружину. Такий небайдужий прийом - результат передбачуваної бездіяльності держави на тлі повені.

Хто така королева Летисія Королева Іспанії Летисія - королева-консорт Іспанії, дружина короля Філіпа VI. Леді Летисія - старша дочка журналіста Хесуса Хосе Ортіса Альвареса і медсестри Марії Паломи Рокасолано Родрігес. За даними Вікіпедії, Летисія вийшла заміж за короля Іспанії 22 травня 2004 року в кафедральному соборі Санта-Марія ла Реаль де ла Альмудена в Мадриді

Розлючені громадяни почали скандувати "вбивця, вбивця!" і кинулися до короля, змусивши охоронців підхопитися і відтіснити натовп, що насувався.

Королева Летисія виглядала пригніченою і навіть плакала після того, як люди з натовпу забризкали її обличчя брудом і розбили голову одного з помічників.

На відео - натовп накинувся на королеву та короля Іспанії:

Фото зі скандальної зустрічі можна подивитися тут

Почувши сумну історію однієї з жертв, Летисія міцно обійняла її, а потім розплакалася.

Тим часом король Феліпе мав похмурий вигляд, оглядаючи місто і наслідки повені з виразом тихої печалі на обличчі.

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Главред раніше писав про те, що Хайме дель Бурго, давній друг дружини короля Філіпа VI, який згодом одружився з її сестрою, заявив, що мав романтичні стосунки з Її Величністю - Королевою Летисією.

Раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

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