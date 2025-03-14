Колишня Трампа стала зустрічатися з популярним спортсменом

Пара не дуже любить публічність, тому ідеально пасує одне одному.

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Тайгер Вудс зустрічається з Ванессою Трамп / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

З ким зустрічається Ванесса Трамп

Що про пару говорять інсайдери

Популярний гольфіст і спортсмен Тайгер Вудс та колишня дружина Дональда Трампа-молодшого Ванесса Трамп зустрічаються.

Джерело повідомляє Page Six, що стосунки "не надто серйозні", але "рухаються в цьому напрямку".

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"У них багато спільного. Вони обидва звикли до публічної уваги. Вони обидва знають, як зберегти своє особисте життя в таємниці. Вони обидва батьки", - додає інсайдер.

Нам кажуть, що Трамп, 47 років, і Вудс, 49 років, спочатку були друзями, але потім це переросло в щось більше.

Дональд Трамп-молодший / Фото Вікіпедія

"Вони добре пасують одне одному; вони врівноважені, їм подобається уникати драми, у них багато спільних цінностей", - каже джерело, перш ніж зазначити, що легенда гольфу "завжди намагався зустрічатися з дівчатами, які йому просто не підходили".

Інсайдер додав про Трамп: "Вона в захваті від нього. Вона б зустрічалася з ним, навіть якби він не був знаменитістю. Слава її не цікавить; це те, що йому подобається в ній найбільше... Подивимося, до чого це призведе".

Тайгер Вудс зустрічається з Ванессою Трамп / Фото Instagram/tigerwoods

Неясно, як пара познайомилася, але вони обидва живуть у Флориді, а старша дочка Ванесси, Кай Трамп, завзятий гравець у гольф. Вона брала участь у чемпіонатах і часто грає зі своїм дідусем, президентом Трампом.

Як повідомляється, Кай, 17 років, також ходить у ту саму школу, що й діти Вудса, Сем, 17 років, і Чарлі, 16 років, тому цілком можливо, що Ванесса перетнулася з колишнім батьком-одинаком у школі Бенджаміна в Палм-Біч, штат Флорида.

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