Колишня Трампа стала зустрічатися з популярним спортсменом

Коротко:
- З ким зустрічається Ванесса Трамп
- Що про пару говорять інсайдери
Популярний гольфіст і спортсмен Тайгер Вудс та колишня дружина Дональда Трампа-молодшого Ванесса Трамп зустрічаються.
Джерело повідомляє Page Six, що стосунки "не надто серйозні", але "рухаються в цьому напрямку".
"У них багато спільного. Вони обидва звикли до публічної уваги. Вони обидва знають, як зберегти своє особисте життя в таємниці. Вони обидва батьки", - додає інсайдер.
Нам кажуть, що Трамп, 47 років, і Вудс, 49 років, спочатку були друзями, але потім це переросло в щось більше.
"Вони добре пасують одне одному; вони врівноважені, їм подобається уникати драми, у них багато спільних цінностей", - каже джерело, перш ніж зазначити, що легенда гольфу "завжди намагався зустрічатися з дівчатами, які йому просто не підходили".
Інсайдер додав про Трамп: "Вона в захваті від нього. Вона б зустрічалася з ним, навіть якби він не був знаменитістю. Слава її не цікавить; це те, що йому подобається в ній найбільше... Подивимося, до чого це призведе".
Неясно, як пара познайомилася, але вони обидва живуть у Флориді, а старша дочка Ванесси, Кай Трамп, завзятий гравець у гольф. Вона брала участь у чемпіонатах і часто грає зі своїм дідусем, президентом Трампом.
Як повідомляється, Кай, 17 років, також ходить у ту саму школу, що й діти Вудса, Сем, 17 років, і Чарлі, 16 років, тому цілком можливо, що Ванесса перетнулася з колишнім батьком-одинаком у школі Бенджаміна в Палм-Біч, штат Флорида.
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