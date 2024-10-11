У родині Дональда Трампа з'явиться ще одна дитина

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що його молодша дочка вагітна своєю першою дитиною.
78-річний колишній президент розповів, що його 30-річна дочка Тіффані, чекає дитину від чоловіка Майкла Булоса, 27 років, оголосивши цю новину в Економічному клубі Детройта.
Виступаючи з промовою на заході, Дональд упізнав кількох людей у залі, включно з тестем своєї доньки, доктором Массадом Булосом.
"Він, як виявилося, батько чоловіка Тіффані, Майкла, який дуже винятковий молодий хлопець", - сказав колишній президент. "І вона виняткова молода жінка. І в неї буде дитина. Так що це здорово".
Тіффані поки не говорила публічно про свою вагітність, але представник колишньої першої дочки підтвердив цю новину журналу PEOPLE.
Замах на Дональда Трампа - що відомо
13 липня 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія.
Експрезидент дістав поранення у вухо.
Стрільця ліквідували, також загинув один з учасників мітингу, ще двоє були поранені.
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Нагадаємо, раніше дружина колишнього американського президента Дональда Трампа Меланія детально описала свою першу зустріч із нинішнім чоловіком у своїх нових однойменних мемуарах, визнавши, що політик був на побаченні з іншою жінкою, коли він почав фліртувати з нею.
Нагадаємо, раніше ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партіїДональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.
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