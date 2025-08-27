Засяяла по-новому: Олена Кравець здивувала зміною іміджу

Коротко:
- Олена Кравець кардинально змінила зачіску
- Зірка розкрила секрет своїх метаморфоз
За свою кар'єру Олена Кравець на сцені приміряла безліч образів. У житті зірка часто експериментувала лише з довжиною волосся. Втім, до нових луків вона виявилася відкритою, і приймає їх з великим азартом.
Так у блозі Кравець в Instagram з'явилося відео, на якому вона позує з пишною гривою дрібних кучерів, яка нагадала моду кінця минулого століття. Олена зазначила, що зміна її іміджу зумовлена зйомками в новому шоу.
"Не лякайтеся, не дивуйтеся. Трошки зміна образу. Були сьогодні дивовижні знімання, назад у вісімдесяті, дев’яності. Назад в мої роки", - посміялася артистка.
А такий вигляд мала Олена Кравець (крайня ліворуч) у 10 класі в 1992 році.
Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
