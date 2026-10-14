У Лорак злетіла перука: у мережі висміяли співачку, яку неможливо впізнати

Лорак, яку звинувачують у зраді, висміяли за її перуку та дивний костюм, схожий на обмундирування для коня.

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Концерти Ані Лорак скасовують у РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

За що висміяли артистку

Що написали у коментарях користувачі

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, епічно зганьбилася під час свого виступу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці одного пропагандистського ресурсу в Instagram.

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Лорак зганьбилася під час виступу / Скріншот відео

На відео у Лорак добре видно перуку, а також те, що вона сильно електризується. Крім того, користувачі не зрозуміли, що на відео дійсно Лорак, настільки вона стала не схожою на себе.

Лорак зганьбилася під час виступу / Скріншот відео

"Сідло на коня одягли й гриву пофарбували", "Що з нею? Що з обличчям?", "Вперше Лорак не впізнала. Ну що це, Кароліна... моя улюблена співачка і так", - висміяли в коментарях зрадницю.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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