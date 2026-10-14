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У Лорак злетіла перука: у мережі висміяли співачку, яку неможливо впізнати

Олена Кюпелі
14 жовтня 2026, 19:42
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Лорак, яку звинувачують у зраді, висміяли за її перуку та дивний костюм, схожий на обмундирування для коня.
Концерти Ані Лорак скасовують у РФ
Концерти Ані Лорак скасовують у РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • За що висміяли артистку
  • Що написали у коментарях користувачі

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, епічно зганьбилася під час свого виступу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці одного пропагандистського ресурсу в Instagram.

відео дня
Лорак зганьбилася під час виступу
Лорак зганьбилася під час виступу / Скріншот відео

На відео у Лорак добре видно перуку, а також те, що вона сильно електризується. Крім того, користувачі не зрозуміли, що на відео дійсно Лорак, настільки вона стала не схожою на себе.

Лорак зганьбилася під час виступу
Лорак зганьбилася під час виступу / Скріншот відео

"Сідло на коня одягли й гриву пофарбували", "Що з нею? Що з обличчям?", "Вперше Лорак не впізнала. Ну що це, Кароліна... моя улюблена співачка і так", - висміяли в коментарях зрадницю.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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