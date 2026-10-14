У Лорак злетіла перука: у мережі висміяли співачку, яку неможливо впізнати

Коротко:
- За що висміяли артистку
- Що написали у коментарях користувачі
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, епічно зганьбилася під час свого виступу.
Відповідне відео з'явилося на сторінці одного пропагандистського ресурсу в Instagram.
На відео у Лорак добре видно перуку, а також те, що вона сильно електризується. Крім того, користувачі не зрозуміли, що на відео дійсно Лорак, настільки вона стала не схожою на себе.
"Сідло на коня одягли й гриву пофарбували", "Що з нею? Що з обличчям?", "Вперше Лорак не впізнала. Ну що це, Кароліна... моя улюблена співачка і так", - висміяли в коментарях зрадницю.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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