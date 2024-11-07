"Виживають, як можуть": турецький серіал виставив українок повіями, розгорівся скандал

Українські громадські організації активно борються за свої права в Туреччині.

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Українок зобразили повіями в турецькому серіалі / Колаж Главред, скріншот серіалу

Коротко:

У турецькому серіалі зобразили українок повіями

Головний герой повторив російські наративи

Українці в Туреччині домагаються справедливості

Українські жінки, які вимушено, через російський напад, проживають у Туреччині, звернулися до посольства України, а також до Ради з питань радіо і телебачення Туреччини (RTÜK), до турецького телеканалу ShowTV, а також до громадських організацій Туреччини через турецький серіал "Deha" ("Геній").

На сторінці громадської організації "Українці в Бодрумі" у Facebook, було опубліковано звернення Віри Таніш. Виявилося, що в 7 серії серіалу автори показали українок у непривабливому образі.

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"У сцені, що починається на 1 годині 17 хвилині, прозвучали принизливі коментарі, які асоціюють українських жінок-біженок із професією, що ображає нашу гідність. Така подача не тільки несправедлива, а й шкідлива, бо вона поширює негативні стереотипи, дискредитуючи українських жінок і впливаючи на громадську думку в Туреччині", - пише жінка.

Головний герой, бачачи яскраво вдягнутих дівчат, які у вуличного торговця купують дві котлети, недбало кидає: "Україна".

"Ти їх теж знаєш, брате", - запитує його співрозмовник.

"Вони тікають від війни, стають біженцями, намагаються вижити", - "пояснює" актор із сальною усмішкою.

За словами Віри Таніш, українки, які опинилися за межами своєї Батьківщини через війну, є представницями різних професій: юристи, менеджери компаній, письменниці, викладачі, лікарі та інші кваліфіковані фахівці. "Наша присутність у Туреччині продиктована необхідністю захистити себе і наших дітей від жахів повномасштабної війни, розв'язаної Росією на території України", - додає вона.

"Цей серіал, поширюючи викривлену інформацію, ігнорує реальність, де українські жінки, часто в складних умовах, намагаються забезпечити свої сім'ї та захищати гідність своєї нації. У Туреччині тисячі українських жінок важко працюють, займаються громадською діяльністю, підтримують свою батьківщину в боротьбі за незалежність", - ідеться у зверненні.

За словами активістки, багато хто мріє повернутися в Україну після перемоги. "Така некоректна подача українських жінок у медіа створює для нас і наших дітей додаткові труднощі, адже ми стикаємося з дискримінацією і знущаннями в школах і суспільстві. Мої діти навчаються в турецькій школі, і я переживаю, що стереотипи, поширені в серіалі, можуть спричинити булінг та інші психологічні проблеми", - додала вона.

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Як раніше писав Главред, у Туреччині помер популярний співак 90-х Метін Аролат. Він знепритомнів під час виступу в одному з готелів Стамбула. Аролата, якого доставили в лікарню на машині швидкої допомоги, врятувати, незважаючи на всі втручання, не вдалося.

Раніше у колишнього чоловіка Ані Лорак з'явилося фото з новою дівчиною. На знімку пара разом відпочиває на весіллі спільних друзів. Налчаджиоглу в кадрі щасливо посміхається і обіймає супутницю за плечі.

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