Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав обличчя свого молодшого сина

Бурак Озвчівіт і його дружина Фахріє Евджен рік тому стали батьками вдруге.

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Бурак Озчівіт рік тому став татом вдруге / Колаж Главред, фото Instagram / burakozcivit

Турецький актор, який полюбився всьому світу завдяки ролям в серіалах "Величне століття","Корольок - пташка співоча" і "Основа: Осман", Бурак Озчівіт вперше відкрито показав обличчя свого молодшого сина Керема.

На своїй сторінці в Instagram, він виклав фото, де тримає малюка на руках. "Моєму Керему сьогодні 1 рік. Татів лев. З днем народження, моє сонечко", - написав Озчівіт.

Бурак Озчівіт показав молодшого сина / Сріншот Instagram / burakozcivit

Також миле фото виклала і дружина актора, турецька актриса Фахріє Евджен. "Рік тому в цей день народився КЕРЕМ. Мій син, що пахне квітами, який освітлює мене, коли я дивлюся на нього, забирає мій розум своєю посмішкою, розпускає квіти всередині мене, коли я відчуваю його запах. З днем народження мій любий, вітаю тебе з днем народження! Я так тебе люблю", - написала вона.

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Фахріє Евджен зізналася в любові молодшому синові / скріншот Instagram / evcenf

Нагадаємо, раніше турецька актриса і дружина, напевно, найкрасивішого турецького чоловіка-актора Бурака Озчівіта Фехріє Евджен, поділилася новими фото, на які неможливо дивитися спокійно.

Рік тому стало відомо про те, що Бурак Озчівіт і його дружина, актриса Фахріє Евджен, чекають другу дитину.

Зоряне сімейство, яке тоді відпочивало в Бодрумі, підловили журналісти.

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