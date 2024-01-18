Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав обличчя свого молодшого сина

Турецький актор, який полюбився всьому світу завдяки ролям в серіалах "Величне століття","Корольок - пташка співоча" і "Основа: Осман", Бурак Озчівіт вперше відкрито показав обличчя свого молодшого сина Керема.
На своїй сторінці в Instagram, він виклав фото, де тримає малюка на руках. "Моєму Керему сьогодні 1 рік. Татів лев. З днем народження, моє сонечко", - написав Озчівіт.
Також миле фото виклала і дружина актора, турецька актриса Фахріє Евджен. "Рік тому в цей день народився КЕРЕМ. Мій син, що пахне квітами, який освітлює мене, коли я дивлюся на нього, забирає мій розум своєю посмішкою, розпускає квіти всередині мене, коли я відчуваю його запах. З днем народження мій любий, вітаю тебе з днем народження! Я так тебе люблю", - написала вона.
Нагадаємо, раніше турецька актриса і дружина, напевно, найкрасивішого турецького чоловіка-актора Бурака Озчівіта Фехріє Евджен, поділилася новими фото, на які неможливо дивитися спокійно.
Рік тому стало відомо про те, що Бурак Озчівіт і його дружина, актриса Фахріє Евджен, чекають другу дитину.
Зоряне сімейство, яке тоді відпочивало в Бодрумі, підловили журналісти.
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