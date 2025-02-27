"Червоний прапор": третя дружина Остапчука заговорила про його невдалі шлюби

Що розповіла Катя Полтавська:
- Скільки всього романів було у Володимира Остапчука
- Чому вона не вважає проблемою два розлучення чоловіка
Володимир Остапчук перебуває у стосунках з Катею Полтавською вже близько трьох років. Їхній роман зав'язався, щойно ведучий розлучився зі своєю другою дружиною, і розвивався дуже стрімко. З березня 2024 року Остапчук і Полтавська офіційно одружені, з грудня - виховують спільного сина.
Нещодавно в Instagram у третьої дружини шоумена запитали, чи не здавалися їй дивними попередні шлюби Остапчука, адже для багатьох дівчат два розлучення могли б здатися "червоними прапорами". Катя заступилася за чоловіка, зазначивши, що той одружувався (за винятком одного підліткового роману) з жінками, з якими будував стосунки.
Це не здається Полтавській дивним, адже, як зазначає вона, шлюб для багатьох є природним продовженням цього. "Було б краще, якби він не робив пропозицію, а жив із купою жінок по 3/5/10 років і розходився? Жінки спочатку кажуть, що чоловіки не наважуються робити пропозиції і витрачають їхній час, а потім засуджують чоловіків, які розлучаються", - розмірковує третя дружина Володимира Остапчука.
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Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
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