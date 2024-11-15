Слідчий Орест має розкрити зухвале вбивство на популярному кулінарному шоу.

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Телеканал 2+2 розпочав зйомки новорічного комедійного детективу / Фото прес-служби 2+2

Телеканал 2+2 розпочав зйомки новорічного комедійного детективу "Бісова пательня". Це пригодницька чотирисерійна стрічка з заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами, гумором та новорічною магією.

Сюжет розгортається із загадкового вбивства під час фіналу популярного кулінарного шоу "Бісова пательня". Капітан Орест Петімко до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки. Під підозрою - кожен, хто, був на майданчику. І в кожного є своя таємниця та скелети в шафі. Глядачі стануть свідками підступних залаштунків шоу, інтриг та неочікуваних викриттів. Хто ж допоможе Оресту вивести всіх на чисту воду?

Детектив "Бісова пательня" можна буде побачити вже в січні наступного року на каналі 2+2. / Фото прес-служби

"Новорічний комедійний детектив – це експеримент для каналу 2+2. Ми хочемо дивувати глядача новими історіями, створювати позитивний настрій. Це не просто інтригуюча детективна історія, приправлена якісним гумором. Вона також про те, що навіть у темні часи трапляються дива", - зазначив креативний продюсер 2+2 Сергій Карпенко.

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Головного героя грає популярний актор театру та кіно Артемій Єгоров, його доньку – юна акторка Марія Мархай. Також у стрічці знімаються Денис Мартинов, Христина Дейлик, Владлена Дедкова, Олена Олар, Олександр Сугак, Костянтин Октябрський, Юрій Дяк, Дар’я Петрожицька, Олександра Панасевич, Ольга Атанасова, Валерія Жилюк, Сергій Кіяшко, Дмитро Суржиков, Тетяна Печенкіна та інші.

Серіал знімає продакшн-студія "SFERA FILM" на замовлення каналу 2+2. Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Оператор: Сергій Грабльов. Режисер: Олександр Кирієнко. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.

Глядачі побачать новий пригодницький детектив "Бісова пательня" вже в січні наступного року на каналі 2+2.

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