Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

Христина Трохимчук
28 квітня 2026, 16:41
LAUD висловився щодо підготовки виконавиці до конкурсу.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: facebook.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • LAUD висловився щодо результату представниці України
  • Яке місце посяде LELEKA на Євробаченні 2026

Відомий український співак LAUD, який посів друге місце на Нацвідборі, висловився щодо можливого результату своєї головної конкурентки LELEKA на Євробаченні. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" артист сказав, що очікує високого результату від представниці України.

LAUD висловив підтримку артистці та підкреслив, що на неї чекає важка підготовка до виступу на головній сцені Європи. Окрім творчих та організаційних зусиль, участь у Євробаченні вимагає й значних фінансових вкладень.

LELEKA — Національний відбір
LELEKA - Національний відбір / фото: instagram.com, LELEKA

"Я бажаю, щоб вона якнайкраще представила Україну, бо це дуже непростий шлях. Це шлях пошуку грошей, інвестицій на всю цю історію, і робота вже у фіналі з командою на величезній сцені, на найбільшій сцені в Європі", — зазначив співак.

Незважаючи на всі труднощі, виконавець високо оцінює шанси своєї колишньої конкурентки. За його словами, у LELEKA є всі шанси потрапити до трійки найкращих.

Laud про LELEKA / скрін з відео

"Бажаю бути сильною на цьому шляху і, звичайно, потрапити в топ-3, це точно", — висловився LAUD.

Laud, Лауд / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Ігор Кондратюк згадав, як нинішня прихильниця РФ Оксана Марченко колись завзято захищала українську мову на телебаченні. Під час роботи над спільними проєктами вона зробила зауваження Кондратюку за те, що той переходив на російську мову.

Також Наталія Бучинська поділилася важкими подробицями свого минулого, згадавши про пережиту клінічну смерть у ранньому віці. Ця подія залишила глибокий слід у пам'яті її батька як одне з найбільш травматичних спогадів у житті.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

