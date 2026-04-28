Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

Відомий український співак LAUD, який посів друге місце на Нацвідборі, висловився щодо можливого результату своєї головної конкурентки LELEKA на Євробаченні. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" артист сказав, що очікує високого результату від представниці України.
LAUD висловив підтримку артистці та підкреслив, що на неї чекає важка підготовка до виступу на головній сцені Європи. Окрім творчих та організаційних зусиль, участь у Євробаченні вимагає й значних фінансових вкладень.
"Я бажаю, щоб вона якнайкраще представила Україну, бо це дуже непростий шлях. Це шлях пошуку грошей, інвестицій на всю цю історію, і робота вже у фіналі з командою на величезній сцені, на найбільшій сцені в Європі", — зазначив співак.
Незважаючи на всі труднощі, виконавець високо оцінює шанси своєї колишньої конкурентки. За його словами, у LELEKA є всі шанси потрапити до трійки найкращих.
"Бажаю бути сильною на цьому шляху і, звичайно, потрапити в топ-3, це точно", — висловився LAUD.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
