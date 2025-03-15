Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

Коротко:
- Де зняли Потапа і Настю Каменських
- Як вони виглядали
Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап потрапили на очі нашому співвітчизнику на вулицях Маямі в США.
Як написав у своїй соціальній мережі блогер-пліткар Богдан Беспалов, парочку застукали на вулицях американського курорту, поки вони йшли і з'ясовували стосунки на підвищених тонах.
"Українські Бонні і Клайд були вчора помічені в Маямі за сваркою. Кошенята стали свідками підвищеного тону. Обговорювали "стосунки", - пише Беспалов.
Він також додав фото пари українських знаменитостей. На фото Настя йшла, дивлячись униз, а Потап у цей час щось їй говорив.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.
А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.
Вас може зацікавити:
- "Викликаю вас на бій": Антон Wellboy присоромив "закордонного" Потапа
- "Щастя": Потап звернувся до шанувальників і зробив гучну заяву
- "Від Молдови": Потап хоче вирушити на Євробачення і навіть написав пісню
Хто така Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред