Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

Потап активно будує свою кар'єру закордоном, а Настя до нього катається туди-сюди.

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Настя Каменських і Потап з'ясовували стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Коротко:

Де зняли Потапа і Настю Каменських

Як вони виглядали

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап потрапили на очі нашому співвітчизнику на вулицях Маямі в США.

Як написав у своїй соціальній мережі блогер-пліткар Богдан Беспалов, парочку застукали на вулицях американського курорту, поки вони йшли і з'ясовували стосунки на підвищених тонах.

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"Українські Бонні і Клайд були вчора помічені в Маямі за сваркою. Кошенята стали свідками підвищеного тону. Обговорювали "стосунки", - пише Беспалов.

Він також додав фото пари українських знаменитостей. На фото Настя йшла, дивлячись униз, а Потап у цей час щось їй говорив.

Потап і Настя в Маямі / Фото Телеграм/Bespalov

Потапа і Каменських застали за сваркою / Скріншот Телеграм/Bespalov

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.

Настя Каменських / інфографіка: Главред

А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

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Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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