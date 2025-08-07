Софія Ротару прогулялася Києвом і здивувала своїм виглядом

Софія Ротару у чудовій формі.

Софія Ротару - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару прогулялася Києвом

Як вона виглядає

Українська відома співачка Софія Ротару, яка відмовилася від публічного життя, показала прогулянку Києвом на честь дня свого народження.

На своїй сторінці в соцмережах Ротару опублікувала кілька фотографій із центру столиці, вона позувала у двох різних образах - білій сукні з рюшами і в легкій спідниці, і в сорочці, доповнивши образи масивними чобітьми.

"Тече вода і минають роки", - написала артистка.

Софія Ротару в Києві / фото: скрін instagram.com, Софія Ротару

Шанувальники виконавиці залишилися в захваті від вигляду співачки і буквально засипали її компліментами в коментарях.

Софія Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

"З днем народження, найулюбленіша і найпрекрасніша в усі часи";

"А ви все залишаєтеся такою ж молодою і неповторною";

"Як ми раді вас бачити, будьте здорові та щасливі", - написали фанати.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, Дмитро Гордон показав архівний знімок зі співачкою Софією Ротару. На чорно-білому фото журналіст стояв під руку зі співачкою, яка вразила зачіскою, виявляється, тоді Ротару носила коротке волосся з начосом і мала інакший вигляд.

А також Софія Ротару раніше пригощала артистів країни-терориста РФ смаженою картоплею. Як розповів російський продюсер Сергій Лавров пропагандистським росЗМІ, співачка готувала не тільки прості частування, а й наливала віскі.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



