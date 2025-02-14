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Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Анна Підгорна
14 лютого 2025, 20:39
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Мурат та Ірина продовжують підігрівати чутки про свій роман.
Мурат Налчаджиоглу, Ірина Білик
Роман між Білик і Налчаджиоглу - пара спровокувала нові чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Стисло:

  • Мурат Налчаджиоглу провів з Іриною Білик День святого Валентина
  • Пара разом відвідала модний показ

Уже кілька тижнів світські кола вирують через чутки про роман між співачкою Іриною Білик і бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. Він називає її богинею, вона зі збентеженням визнає, що Мурат - її типаж.

У День усіх закоханих ймовірна пара підкинула дров у багаття пліток і пересудів про них. Налчаджиоглу у своєму блозі в Instagram опублікував серію роликів, які стосувалися Білик.

відео дня

На першому він зняв себе з кошиком квітів. Він посилав співачці повітряні поцілунки і вітав із прем'єрою пісні. На другому він з'явився в компанії співачки на світському заході - разом Мурат та Ірина, тісно притулившись один до одного, дивилися модний показ Ukrainian Fashion Week 2025.

Пізніше на сторінці бізнесмена з'явилося ще одне відео, з якого стало зрозуміло, що компанію парі склала колега Білик, співачка і сонграйтер Esphyr. На показ мод вони приїхали втрьох на одній машині, але Налчаджиоглу разом з Іриною їхав на задньому сидінні, де цілував її руки.

Мурат Налчаджиоглу, Ірина Білик
Роман між Білик і Налчаджиоглу - пара спровокувала нові чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

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Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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