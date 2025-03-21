Скоро пологи: який вигляд має вагітна Анна Заворотнюк

Коротко:
- Який зараз вигляд має донька акторки Заворотнюк
- Що вона розповіла шанувальникам
Дочка російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку, Анна Заворотнюк готується в найближчому майбутньому стати мамою.
Вагітна молода жінка на своїй сторінці в Instagram влаштувала рідкісну сесію запитань-відповідей зі своїми фоловерами. Крім того, вона показала, який зараз має вигляд.
Зокрема, Заворотнюк розповіла, що народжувати їй уже зовсім скоро.
До слова, Заворотнюк не розкриває стать майбутнього малюка. Вона каже, що це зовсім не секрет, а просто вона не хоче розкривати подробиці до його народження.
Шанувальники припускають, що донька померлої акторки чекає на дівчинку. Сама Анна Заворотнюк говорила, що стать не була для неї сюрпризом, адже вона і так відчувала, на кого чекає.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.
Вас також може зацікавити:
- Дочка Заворотнюк прийшла підтримати тата на шоу - копія мами
- "Це не наша сім'я": донька Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова
- Романтика: дружина Пєскова залицяється до вдівця Заворотнюк
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред