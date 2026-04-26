Прихильниця Путіна Сімоньян несподівано відверто розповіла про свої діагнози.

Маргарита Симоньян знову згадала про свої діагнози

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, насолоджується славою через свою хворобу і дає численні інтерв'ю.

Як пишуть її колеги-пропагандисти, тепер путіністка сказала, що їй нема чого соромитися своєї хвороби, тому вона показує свою змінену зовнішність.

Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

"Перуки виявилися такими незручними. Все пітніє, колюче. Навіщо це потрібно? Я просто не стала його носити, і все. Зараз вже відросло волосся, а взимку я взагалі лисою ходила. Мені було абсолютно все одно. Ну лиса і лиса", — зізналася російська фашистка.

Виявляється, що Сімоньян критикують у її улюбленій терористичній Росії. "Мені іноді кажуть: "Мені іноді кажуть: "Як ти не соромишся?". А у мене що, сифіліс? Чого я маю соромитися? Я хвора на рак! Я не зробила нічого поганого, щоб ним захворіти. Це не результат мого способу життя, через який зазвичай з’являються "нехороші" захворювання", — скаржиться путіністка на своїх "добрих і чуйних" співгромадян.

Путіністка Сімоньян скаржиться на перуки / Фото Стархіт

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

