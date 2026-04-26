Коротко:
- Що сказала прихильниця Путіна про своє здоров'я
- На що хворіє Симоньян
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, насолоджується славою через свою хворобу і дає численні інтерв'ю.
Як пишуть її колеги-пропагандисти, тепер путіністка сказала, що їй нема чого соромитися своєї хвороби, тому вона показує свою змінену зовнішність.
"Перуки виявилися такими незручними. Все пітніє, колюче. Навіщо це потрібно? Я просто не стала його носити, і все. Зараз вже відросло волосся, а взимку я взагалі лисою ходила. Мені було абсолютно все одно. Ну лиса і лиса", — зізналася російська фашистка.
Виявляється, що Сімоньян критикують у її улюбленій терористичній Росії. "Мені іноді кажуть: "Мені іноді кажуть: "Як ти не соромишся?". А у мене що, сифіліс? Чого я маю соромитися? Я хвора на рак! Я не зробила нічого поганого, щоб ним захворіти. Це не результат мого способу життя, через який зазвичай з’являються "нехороші" захворювання", — скаржиться путіністка на своїх "добрих і чуйних" співгромадян.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відомий український гуморист і ведучий Данило Білий приєднався до війська. Подробиці про свою службу комік розповів у проекті "Наодинці з Гламуром".
Раніше також Кейт Міддлтон зважилася на відвертість щодо свого королівського життя під час одного із заходів. Виявилося, що принцесі все ще важко дається участь у багатолюдних подіях.
Вас також може зацікавити:
- Путіністка Сімоньян набрала вагу: як вона виглядає
- У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір
- Симоньян розповіла, що у неї невиліковно і тяжко хвора дитина
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
