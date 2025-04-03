"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

Коротко:
- Христина Решетник поспілкувалася з підписниками
- Блогерка розповіла про купівлю будинку
Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - українська блогерка Христина Решетник - повідомила, що вони купили будинок.
На своїй сторінці в соцмережах Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.
"Купили будинок і будуємо. Це процес нескінченний, складний, але водночас цікавий, тому що це створення мрії", - зазначила блогерка.
Також Решетник показала фото, на якому видно частину будинку та подвір'я.
Нагадаємо, Григорія та Христину вважають однією з найміцніших родин в українському шоу-бізнесі, пара виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Офіційно знаменитості оформили шлюб ще 2010 року.
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Хто такий Григорій Решетник?
Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.
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