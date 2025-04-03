"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

Христина Решетник розповіла радісну новину.

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Решетники купили нерухомість / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетник

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Христина Решетник поспілкувалася з підписниками

Блогерка розповіла про купівлю будинку

Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - українська блогерка Христина Решетник - повідомила, що вони купили будинок.

На своїй сторінці в соцмережах Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.

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"Купили будинок і будуємо. Це процес нескінченний, складний, але водночас цікавий, тому що це створення мрії", - зазначила блогерка.

Також Решетник показала фото, на якому видно частину будинку та подвір'я.

Будинок Решетніков / фото: скрін instagram.com, Христина Решетнік

Нагадаємо, Григорія та Христину вважають однією з найміцніших родин в українському шоу-бізнесі, пара виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Офіційно знаменитості оформили шлюб ще 2010 року.

Григорій і Христина вже багато років разом / фото: instagram.com, Христина Решетник

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Зазначимо, як повідомляв Главред, українська візажистка Галина Лозинська висловила свою думку з приводу макіяжу, який робить співачка Камалія. Також вона уточнила, що із задоволенням зробила б макіяж співачці.

А також Тетяна Овсієнко поділилася подробицями особистого життя. Співачка жила з Олександром Меркуловим, якого чекала з в'язниці, з 2017 року, але під вінець він її так і не повів. Зараз же вони зробили паузу у стосунках.

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Хто такий Григорій Решетник? Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

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