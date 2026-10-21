У Києві пролунали вибухи: атаковано 24-поверхівку, спалахнула пожежа

У кількох районах столиці зафіксовано наслідки дронової атаки РФ.

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Вранці в Києві працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві пролунали вибухи

У трьох районах зафіксовано наслідки атаки

Вранці 21 жовтня та в ніч на середу в Києві було чутно вибухи на тлі повітряної тривоги. Про наслідки розповіли столичні власті.

"Жовтий" рівень повітряної небезпеки було оголошено о 05:18, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Мешканців міста закликали перейти до найближчих укриттів.

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07:39 Відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі. Також одна людина постраждала. Їй надається необхідна медична допомога.

06:56 У Святошинському районі Києва БпЛА влучив у 24-поверхівку на рівні 20-го поверху, повідомив мер Кличко. Спалахнула пожежа, екстрені служби прямують на місце.

О 06:25 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Соломенському районі Києва БПЛА впав на відкритій території. Попередньо, обійшлося без загоряння.

О 06:08 стало відомо, що в Деснянському районі зафіксовано падіння БПЛА на відкритій території. Сталося загоряння поруч із припаркованими автомобілями. Відповідні служби прямують на місце події.

Вночі Повітряні Сили попереджали про наліт дронів та загрозу застосування балістичної зброї. Згодом у столиці пролунали вибухи.

О 23:41 пресслужба КМВА повідомила, що в Соломенському районі було зафіксовано падіння дрона на території нежитлового сектора. Кличко уточнив, що було уражено об’єкт транспортної інфраструктури. На місці надзвичайної ситуації спалахнула пожежа, куди вирушили екстрені служби.

Крім того, наслідки атаки дронів також відчутні у Святошинському районі - там уламки дрона впали на відкритій території. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія готує балістичний удар по Києву - монітори

У ніч на 21 жовтня для Києва та Київської області зберігалася підвищена загроза застосування балістичної зброї. Про це попереджав моніторинговий канал єРадар.

"Підвищена загроза застосування балістичної зброї для Києва та Київської області збережеться й цієї ночі", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Києва та області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно стежити за повідомленнями про можливі загрози.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, 20 жовтня дрони атакували Київ. Одна людина загинула, ще семеро постраждали. У Солом‘янському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлю медичного закладу. В іншому районі столиці уламки дрона впали неподалік від житлової забудови. За інформацією мера, у Голосіївському районі уламки виявили на відкритій території.

Ще одне падіння уламків зафіксували на залізничній інфраструктурі. У Солом’янському районі вони впали на колії, проте пожежі не сталося.

Найтяжчі наслідки зафіксували біля автозаправної станції на межі Києва з Київською областю. Там внаслідок падіння ворожої безпілотної літальної машини загинула людина, ще семеро - отримали поранення.

Російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей отримали поранення. Під удар потрапили медичний центр, навчальні заклади, житловий багатоповерховий будинок і наземна станція метро на лівому березі.

18 жовтня в Києві також лунали вибухи. У результаті удару РФ у Деснянському районі було зафіксовано влучання в будівлю медичного центру.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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