Сім'я Заворотнюк почала ділити спадок: що і кому дістанеться

Родичі Заворотнюк почали боротьбу за спадок актриси.

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Заворотнюк після смерті залишила спадок / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що відбувається зі спадщиною актриси

Хто займається питанням

У терористичній Росії стартував розподіл майна російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від агресивної форми раку мозку минулого року.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, рідні акторки Анастасії Заворотнюк, після смерті якої було відкрито в Москві спадкову справу, можуть претендувати на нерухомість, кошти на банківських рахунках, цінні папери, ювелірні прикраси, інтелектуальні права і навіть тварин, розповіла нотаріус Марина Щирська.

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Анастасія Заворотнюк залишила спадок / Фото Instagram/ a_zavorotnyuk

Виявилося, що хтось із родичів уже взявся ділити спадщину. Спадкову справу після смерті Заворотнюк було відкрито в Москві.

Родичі Заворотнюк взялися за спадщину / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

"Відкрита спадкова справа" - це отримання нотаріусом першого документа, що свідчить про відкриття спадщини та його реєстрація в нотаріальній конторі.

Родичі Заворотнюк взялися за спадщину / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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