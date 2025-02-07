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Живе в залежності: у молодухи Петросяна серйозні проблеми

Олена Кюпелі
7 лютого 2025, 16:40
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У терористичній Росії не надто люблять молоду дружину старого коміка.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Євген Петросян, Тетяна Брухунова / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Коротко:

  • Психолог розніс дружину Петросяна
  • Про яку залежність він говорить

Дружина російського коміка Євгена Петросяна, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова живе в залежності.

Принаймні так вважає російський психолог Станіслав Самарський, якого цитує російське пропагандистське видання.

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"Тетяна явно живе в залежності від зовнішнього схвалення, тому так швидко чистить критичні зауваження під своїми постами. Їй важливо для підтримки самооцінки демонструвати атрибути успіху: багатство, статус, увагу", - резюмував Самбурський.

Психолог також розніс дружину Петросяна, підкресливши всі її комплекси.

"Тетяна Брухунова широко відома як дружина Петросяна. З інших здобутків: уміння в дорогих брендах мати безглуздий вигляд, стрімко видаляти критичні зауваження в соцмережах і засуджувати справжніх зірок. З психологічного погляду поведінка Тетяни виглядає досить зрозумілою. Відбити в дружини успішного чоловіка - цілком робоча схема, щоб зачепитися в столиці", - каже психолог.

Він говорить про старого Петросяна. "Відомий, багатий чоловік сприймається, як "рятувальний круг", і не страшно, що за віком він міг бути її дідусем. Якщо йдеться не тільки про гроші, у такі стосунки можуть вступати люди, яким забракло в дитинстві турботи і почуття захищеності. Тетяна в шлюбі не змінила прізвище, кажучи, що носити прізвище батька їй важливіше, ніж чоловіка. Це знову про те, що їй важливе почуття захищеності, відчуття тилу, а також потяг до батьківської фігури", - вважає психолог.

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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової

Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. 2020 року в них з'явився син Ваган, 2023-го - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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