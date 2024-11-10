Хочу одружитися: Кіркоров поскаржився на проблемну доньку

Співак хвалить свого сина Мартіна, але скаржиться на доньку Аллу-Вікторію.

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Філіп Кіркоров скаржиться на Аллу-Вікторію / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

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Що витворила дочка Кіркорова

Що він сказав на це

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на свою примхливу і манірну дочку Аллу-Вікторію.

Як пише пропагандистський телеграм-канал "Звездач", путініст заявив, що в Алли-Вікторії зараз перехідний вік і вплинути на дитину буває важко:

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"Вік непростий - 13 років. Не хочу вчитися, хочу одружитися... на комп'ютерах! Ігри, гаджети. З Мартіном трохи простіше, він спортсмен, відмінник. Але Алла-Вікторія... характер непростий, але зрозуміло в кого. При цьому я був відмінником, але в нас зараз із цим проблеми, але вирішувані, - скаржиться скандальний співак.

Кіркоров скаржиться на доньку / Скріншот "Звездач"

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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Зазначимо, раніше Главред писав, що путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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