П'ятірнята з Одеси: куди поділися і який вигляд мають дітки

П'ятірнята з Одеси з мамою і бабусею влаштувалися в Словенії.

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Який вигляд мають п'ятірнята з Одеси / Фото Телеграм Оксани Кобелецької

Коротко:

Як зараз виглядають п'ятірнята з Одеси

Де вони оселилися

Українці періодично цікавляться життям славнозвісної одеської сім'ї, в якій народилося одразу п'ятеро дітей. Їх так і прозвали "п'ятірнята з Одеси".

Історія також вразила всю Україну тим, що багатодітну маму Оксану Кобелецьку, яка на момент народження п'ятьох дітей уже була мамою маленької дівчинки, практично одразу кинув чоловік.

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Куди поділися п'ятірнята з Одеси / Фото Телеграм/Одеська п'ятірка

Після народження п'ятірнят, Оксана отримала в подарунок від держави та міста шестикімнатну квартиру та мікроавтобус, на якому возила синів і доньок у дитсадок.

Їй у всьому допомагала її мама.

Куди поділися п'ятірнята з Одеси / Фото Телеграм/Одеська п'ятірка

З початком війни багатодітна родина виїхала до Португалії, а зараз осіла в Словенії. Мама Оксана веде телеграм-канал, де ділиться фотографіями дітей та історіями про те, як живе багатодітне сімейство.

Куди поділися п'ятірнята з Одеси / Фото Телеграм/Одеська п'ятірка

"Живемо ми недалеко від міста Птуй, місто якому понад 2 тисячі років. А воно славне збереженим слов'янським святом Курентнованием. Я так розумію це на Пуст (Масляну) замість спалювання опудала заклики для родючості і таке інше. Крім масок мене заворожило саме середньовічне місто. Хоч і маленьке, але дуже атмосферне", - розповідає він.

Куди поділися п'ятірнята з Одеси / Фото Телеграм/Одеська п'ятірка

До слова, вони багато подорожують Європою всі разом.

"Зараз ви живемо не біля моря. Так, не вистачає дуже, але в Словенії ми відкрили для себе термальні джерела", - пише вона.

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