П'ятірнята з Одеси: куди поділися і який вигляд мають дітки

Коротко:
- Як зараз виглядають п'ятірнята з Одеси
- Де вони оселилися
Українці періодично цікавляться життям славнозвісної одеської сім'ї, в якій народилося одразу п'ятеро дітей. Їх так і прозвали "п'ятірнята з Одеси".
Історія також вразила всю Україну тим, що багатодітну маму Оксану Кобелецьку, яка на момент народження п'ятьох дітей уже була мамою маленької дівчинки, практично одразу кинув чоловік.
Після народження п'ятірнят, Оксана отримала в подарунок від держави та міста шестикімнатну квартиру та мікроавтобус, на якому возила синів і доньок у дитсадок.
Їй у всьому допомагала її мама.
З початком війни багатодітна родина виїхала до Португалії, а зараз осіла в Словенії. Мама Оксана веде телеграм-канал, де ділиться фотографіями дітей та історіями про те, як живе багатодітне сімейство.
"Живемо ми недалеко від міста Птуй, місто якому понад 2 тисячі років. А воно славне збереженим слов'янським святом Курентнованием. Я так розумію це на Пуст (Масляну) замість спалювання опудала заклики для родючості і таке інше. Крім масок мене заворожило саме середньовічне місто. Хоч і маленьке, але дуже атмосферне", - розповідає він.
До слова, вони багато подорожують Європою всі разом.
"Зараз ви живемо не біля моря. Так, не вистачає дуже, але в Словенії ми відкрили для себе термальні джерела", - пише вона.
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