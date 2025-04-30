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Злата Огнєвіч різко висловилася про "артистів-одноденок"

Анна Підгорна
30 квітня 2025, 22:51
44
Також Огнєвіч розповіла, кого в українському шоу-бізнесі вважає справжнім професіоналом.
Злата Огневич
Злата Огнєвіч висловилася про справжніх артистів і одноденок / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

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  • Кого можна і не можна називати артистами на думку Злати Огнєвіч
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Українська співачка Злата Огнєвіч в інтерв'ю для Марічки Падалко зізналася, що далеко не всіх у сучасному шоу-бізнесі вважає артистами. Вона переконана, що про себе так говорити можуть говорити лише ті, чия творчість пройшла випробуванням часом.

Так, наприклад, артистам-одноденкам, на думку Огнєвіч, не варто обвішуватися лаврами, навіть якщо зараз вони на піку слави, - безумовно, хтось із них залишиться в шоу-бізнесі формуючою ланкою, але решті все ж таки не треба задирати носа, переконана Злата.

відео дня

"Я вважаю, що артистом називати можна не всіх і кожного, в кого залетів трек на три місяці. Я це зараз скажу, "артисти-одноденки", не з метою засудження. Я кажу тільки з метою того, щоб сказати, що артиста перевіряє тільки час. Серед цих артистів, які зараз вистрілили, вони також будуть складати колись оцю базу шоубізнесу, тому що хочемо ми цього чи не хочемо, покоління змінюється раз на 8-9 років. Я просто вважаю, що треба поважати працю всіх артистів і не зациклюватися на собі, навішувати собі лаври на спину, на шию", - каже Огнєвіч.

Злата Огневич
Злата Огнєвіч висловилася про справжніх артистів і одноденок / Скриншот YouTube

При цьому зірка розуміє, що сам шоу-бізнес змінився - моментальний дохід важливіший за перспективи, але перевірка часом залишається для Злати Огнєвіч визначальним фактором професіоналізму.

"Часи змінилися. Лейбли хочуть працювати з вірусними треками, з вірусними артистами, тому що це про бізнес, це про тут і зараз монетизацію, але однаково артиста визначає час. Для мене Адель — це артистка. Бейонсе — так. Якщо з нашого шоубізнесу брати, Джамала — так. Це не одного дня проєкт. Це проєкт, який існує роками, і в кожну декаду цього проєкту стається щось цікаве", - розмірковує співачка.

Джамала
Співачка Джамала / instagram.com/jamalajaaaaa

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Хто така Злата Огнєвіч?

Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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