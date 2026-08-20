Схудлий Валерій Леонтьєв з'явився в Москві та здивував своїм виглядом

Коротко:
- Скільки коштує один концерт Леонтьєва в Росії
- Де і з ким сфотографували артиста без гриму
- Що саме стурбувало його шанувальників
Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України, з'явився в терористичній Москві й здивував своїм зовнішнім виглядом.
Як пишуть російські пропагандисти, Валерій Леонтьєв відновив концертну діяльність, однак артист не збирається виступати за копійки. За 50-хвилинний виступ у ворожій Росії співак вимагає щонайменше 17 млн рублів (8,5 млн гривень), тоді як для закордонних клієнтів приватний концерт коштує 12 млн (близько 6 млн гривень).
Однак те, що збентежило його шанувальників, - це зовнішній вигляд артиста.
Напередодні у фан-акаунті артиста в соцмережах з’явилося свіже фото, зроблене, за словами автора публікації, у московській квартирі Леонтьєва. Судячи з усього, музикант зараз веде активне світське життя: хоч на публічних заходах він і не з’являється, зустрічі зі старими друзями не пропускає, і одна з них цього разу потрапила в об’єктив.
"Свіже фото! На знімку - Валерій Леонтьєв, Володимир Євзеров, Олена Морозова, Юрій Кононов. Фото зроблено в квартирі Валерія Яковлевича", - йдеться у підписі під знімком.
Фанати були здивовані, побачивши улюбленця без фільтрів і гриму, проте увагу коментаторів одразу привернули зміни в зовнішності Леонтьєва - артист помітно схуд. Думки шанувальників щодо його зовнішності розділилися: одні захоплені формою кумира, інші - не відразу його впізнали.
"Остаточно зсохся"; "Покоління, яке вміло співати!"; "Це ЗСЖ чи хвороба?"; "Від Казанови нічого не залишилося"; "Браво, ваші пісні слухаються завжди", - висловилися шанувальники.
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Про особу: Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий лауреат музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" та "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.
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