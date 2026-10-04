Пресняков зрадив дружину прямо під час концерту: вона відреагувала

Коротко:
- Що зробив Пресняков
- Чому вибачалася його дружина
Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, цілувався в губи зі своєю прихильницею прямо під час концерту.
Багато шанувальників пари розцінили його поведінку як зраду і довго обговорювали цю ситуацію в соціальних мережах. "Подольська, якщо для тебе це дрібниця, то потім не скигли на всю країну, коли всі публічно дізнаються про його зради. Ти бачиш усе - і закриваєш очі", - писали коментатори під відео.
Коли російські пропагандисти змогли додзвонитися до дружини Преснякова - Наталії Подольської, співачка відмовилася коментувати скандальну історію. Однак галас продовжував набирати обертів, що в підсумку змусило Наталю не тільки пояснити ситуацію людям, а й принести вибачення тій самій "поцілованій" прихильниці.
"Звісно, у нашій родині була розмова про те, що так робити недобре, це негарно. Володя дуже сильно переживав. Він увійшов у образ… Просимо вибачення у цієї дівчини за те, що вона потрапила в таку ситуацію", - прокоментувала скандал співачка.
Пресняков цілувався на концерті:
@trend_news40
Володимир Пресняков поцілував у губи незнайому дівчину на концерті♬ оригінальний звук - Trend News
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Про особу: Володимир Пресняков
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передачу гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для „рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами „Віримо і чекаємо" та „МіЗаМир"".
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