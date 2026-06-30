Поліна Гагаріна, яка підтримує напад Росії на Україну, хоче до Європи.

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Поліна Гагаріна страждає через санкції ЄС / Колаж "Главред", фото "РоССМІ"

Коротко:

Чому Гагаріну вважають недостатньо патріотичною

Що вона намагається зробити

Російську співачку-путіністку Поліну Гагаріну, яка намагається оскаржити санкції Євросоюзу в Європейському суді, у терористичній Росії викрили та визнали непатріотичною.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

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Так, вони цитують "директора одного з дуже відомих російських артистів-патріотів".

Путіністка Поліна Гагаріна хоче до Європи / Instagram

"Це дуже ганебна ситуація, коли людина, яка однією рукою бере від держави, простягає іншу до ворога за милостинею. Поліна жалюгідна у своєму прагненні довести Європі, що вона не така вже й росіянка", - обурився співрозмовник.

Він також зазначив, що, "на щастя, справжні артисти пишаються санкціями, адже це означає, що все, що вони роблять, є правильним". Саме такими безглуздими висловлюваннями російські артисти заспокоюють себе через неможливість побувати в Європі або мати свої треки на міжнародних стрімінгових платформах.

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Про особу: Поліна Гагаріна Поліна Гагаріна - російська естрадна співачка, композиторка, фотомодель, актриса кіно, озвучування та дубляжу. Стала знаменитою після "Фабрики зірок". Підтримує терориста Путіна та військове вторгнення Росії у мирну Україну.

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