Коротко:
- Чому Гагаріну вважають недостатньо патріотичною
- Що вона намагається зробити
Російську співачку-путіністку Поліну Гагаріну, яка намагається оскаржити санкції Євросоюзу в Європейському суді, у терористичній Росії викрили та визнали непатріотичною.
Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.
Так, вони цитують "директора одного з дуже відомих російських артистів-патріотів".
"Це дуже ганебна ситуація, коли людина, яка однією рукою бере від держави, простягає іншу до ворога за милостинею. Поліна жалюгідна у своєму прагненні довести Європі, що вона не така вже й росіянка", - обурився співрозмовник.
Він також зазначив, що, "на щастя, справжні артисти пишаються санкціями, адже це означає, що все, що вони роблять, є правильним". Саме такими безглуздими висловлюваннями російські артисти заспокоюють себе через неможливість побувати в Європі або мати свої треки на міжнародних стрімінгових платформах.
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Про особу: Поліна Гагаріна
Поліна Гагаріна - російська естрадна співачка, композиторка, фотомодель, актриса кіно, озвучування та дубляжу. Стала знаменитою після "Фабрики зірок".
Підтримує терориста Путіна та військове вторгнення Росії у мирну Україну.
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