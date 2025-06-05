"Гострий період горя": скандальна донька Кіркорова страждає без матері

Алла-Вікторія Кіркорова росте без матері, що сильно впливає на поведінку дівчинки-підлітка.

https://glavred.net/starnews/ostryy-period-gorya-skandalnaya-doch-kirkorova-stradaet-bez-materi-10670753.html Посилання скопійоване

Дочка Кіркорова живе непростим життям / Колаж Главред, фото 7Дней

Коротко:

Чому донька Кіркорова так дивно поводиться

Що вона сама говорить про матір

Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похороні діда-путініста, знімає дивні відео-пародії на свого батька та загалом викликає подив своєю поведінкою, знову стала "зіркою" заголовків у ЗМІ.

Цього разу, російські пропагандистські ЗМІ вирішили проаналізувати поведінку дівчинки-підлітка за допомогою психолога. Психолог Анастасія Волуєва вважає, що істерики і провокаційна поведінка підлітка пов'язана з відсутністю мами.

відео дня

Дочка Кіркорова у 13 років потрапляє у скандали / Фото скріншот ТікТок

"Дочка Алла-Вікторія переживає підліткову травму і відсутність матері. Її істерики можуть бути реакцією на смерть діда і стрес від розлуки з матір'ю. У підлітковому віці особливо важлива стабільна емоційна підтримка, яку вона отримує від батька. У сім'ї присутні діти з різними потребами: дочка потребує визнання своїх почуттів, син - відчуття безпеки та доступності батька. Відсутність материнської фігури створює вакуум підтримки, особливо гострий у період горя. Це додає стресу Філіпу, який змушений компенсувати дефіцит", - пояснила Анастасія.

Крім цього, експертка переконана, що публічне життя стає додатковим стресом для дітей путініста і впливає на їхню поведінку.

"Постійна увага ЗМІ ускладнює приватне переживання втрати і додає тиск на всіх, особливо на дітей. Вони реагують так, як їх навчили, і не мають іншого вибору", - резюмувала психологиня.

Донька Кіркорова у 13 років потрапляє у скандали / Фото скріншот ТікТок

Тим часом, раніше донька Кіркорова прямо відповіла на запитання про свою матір. Так, у соціальній мережі одна з підписниць пожаліла дівчинку за те, що вона росла без матері, її тепла. На що дочка Кіркорова різко відповіла: "Звідки ви знаєте".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред