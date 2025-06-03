Кіркоров з'явиться в новому шоу: перші фото хворого путініста

Коротко:
- Який вигляд має хворий Філіп Кіркоров
- У якому шоу він з'явиться
Співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і який сильно хворий і лежить у лікарні, з'явиться в новому російському шоу.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. За інформацією медіа, путініст візьме участь у непередбачуваному музичному шоу "Злови мене, якщо зможеш" на головному рупорі пропаганди - телеканалі "Россия". Вони також опублікували кадри, де видно, який вигляд має Кіркоров.
Тим часом, схоже, що шоу знімалося до того, як путініст потрапив до лікарні і з'явилися дивні новини про його здоров'я.
2 червня виконавець вийшов на зв'язок із прихильниками - він згадав батька путчиста й українофоба Бедроса Кіркорова, якому цього дня могло б виповнитися 93 роки.
"Рівно рік тому, 2 червня 2024-го, ми відзначали 92 роки тата. Перший раз у житті зустрічаю літо без цього свята. Порожнеча. Смуток. Біль. Тато..." - написав путініст у своєму Instagram.
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Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Раніше Главред повідомив про те, що російський лікар Андрій Звонков поділився, що співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, скинув вагу через хвороби.
Напередодні російський журналіст і ведучий Отар Кушанашвілі потурбувався за стан здоров'я співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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