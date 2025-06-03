Путініст Кіркоров з'явиться в новому шоу, і стало зрозуміло, який він має вигляд.

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Кіркоров з'явився на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Коротко:

Який вигляд має хворий Філіп Кіркоров

У якому шоу він з'явиться

Співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і який сильно хворий і лежить у лікарні, з'явиться в новому російському шоу.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. За інформацією медіа, путініст візьме участь у непередбачуваному музичному шоу "Злови мене, якщо зможеш" на головному рупорі пропаганди - телеканалі "Россия". Вони також опублікували кадри, де видно, який вигляд має Кіркоров.

відео дня

Який вигляд має путініст Кіркоров / Фото Стархіт

Тим часом, схоже, що шоу знімалося до того, як путініст потрапив до лікарні і з'явилися дивні новини про його здоров'я.

2 червня виконавець вийшов на зв'язок із прихильниками - він згадав батька путчиста й українофоба Бедроса Кіркорова, якому цього дня могло б виповнитися 93 роки.

Путініст Кіркоров позбувся компанії / Фото Instagram/fkirkorov

"Рівно рік тому, 2 червня 2024-го, ми відзначали 92 роки тата. Перший раз у житті зустрічаю літо без цього свята. Порожнеча. Смуток. Біль. Тато..." - написав путініст у своєму Instagram.

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Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Раніше Главред повідомив про те, що російський лікар Андрій Звонков поділився, що співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, скинув вагу через хвороби.

Напередодні російський журналіст і ведучий Отар Кушанашвілі потурбувався за стан здоров'я співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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