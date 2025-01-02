Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-супермена

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка виїхала з країни-окупанта РФ жити в США і відмовилася виступати в рідній країні, поділилася щасливим сімейним фото.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала відео-кадр зі своїм чоловіком і донькою Клавою, яка з дитини перетворилася на красиву молоду дівчину.
Своє відео артистка підписала просто: "З новим роком".
До речі, в коментарі до артистки прийшла її мама, популярна російська співачка Алла Пугачова. "З Новим роком, мої улюблені", - написала вона.
Сімейство справді має прекрасний і голлівудський вигляд. Вони явно щасливі і задоволені своїм життям, незважаючи на ненависть терористичної Росії.
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Зазначимо, раніше Крістіна Орбакайте звернулася до ізраїльтян і запросила їх на свої концерти. Мінімальна ціна квитка - 229 нових ізраїльських шекелів, а максимальна - 459 шекелів, і більшість квитків відразу ж розкупили шанувальники Орбакайте.
А також, як повідомляв Главред, Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.
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