РФ готує новий масований удар по Україні: які регіони під загрозою атаки

Удар по Україні може відбутися протягом 72 годин: монітори повідомляють про підготовку до 25 ракет і сотень дронів для атак на енергетику та логістику.

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Коли може відбутись новий масований удар РФ / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Ключові факти:

РФ може атакувати енергетику України в найближчі 72 години

Монітори повідомляють про підготовку ракет і сотень дронів

Серед потенційних цілей - Київ, західні регіони та логістика

Країна-агресорка Росія може завдати нового масованого удару по Україні протягом найближчих 72 годин. За повідомленнями моніторингових каналів, під загрозою опинилися об'єкти енергетики по всій країні, а також інфраструктура Києва та західних областей.

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За інформацією моніторингових каналів, російські війська готуються застосувати значну кількість ударних безпілотників типу "Герань-2" та їхніх аналогів. Імовірними цілями називають об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

"Протягом найближчих 72 годин РФ планує запустити велику кількість "Гераней-2" та їхніх аналогів по об’єктах енергетики України", - повідомляють моніторингові канали.

Окремо монітори звертають увагу на можливе використання реактивних безпілотників. За оцінкою єРадар, основними напрямками потенційної атаки можуть стати західні області та Київ.

"У найближчі дві доби противник, ймовірно, планує застосування великої кількості реактивних дронів (від 200 одиниць) та ~ 200 звичайних по об’єктах енергетики / логістики на території заходу України та м.Київ", - повідомляє єРадар.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки ракет могла підготувати Росія

Крім безпілотників, моніторингові канали повідомляють про готовність російських ракетних комплексів до можливого застосування. За їхніми даними, противник міг накопичити ракети на складах зберігання та підготувати озброєння на кількох аеродромах.

"У ворога в бойовій готовності ~25 балістичних ракет на всіх пускових майданчиках та велика кількість ударних "Гераней" - також відомо про спорядження крилатими ракетами декількох бортів стратегічної авіації", - повідомляють монітори.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

За інформацією єРадар, підготовку озброєння зафіксовано, зокрема, на об'єктах у Брянській, Курській та Орловській областях РФ, а також на аеродромі "Ростов". Йдеться про можливе застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і ракет "Циркон".

Крім того, повідомляється про доставку зенітних ракет РМ-48У, крилатих ракет "Бандероль S8000" та безпілотників Shahed/"Герань".

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ

Туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак. Водночас безпілотники, яким вдається подолати українську ППО, можуть завдавати значних пошкоджень критичній інфраструктурі. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Складні погодні умови створюють додаткові перешкоди для авіації та систем, застосування яких залежить від видимості. Юрій Ігнат наголосив, що це безпосередньо позначається на можливостях українських військових під час відбиття повітряних атак.

"Сьогодні та авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - сказав Ігнат.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київська міська військова адміністрація 21 жовтян іформувала про вибухи і наслідки в кількох районах столиці на тлі повітряної тривоги. Зокрема, у Святошинському районі БпЛА влучив у 24-поверхівку, виникла пожежа. Внаслідок удару по житловому будинку загинула одна особа і ще одна отримала поранення.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов поінформував про наслідки масованої атаки дронів на село Коротич під Харковом. За даними ОВА, пошкоджено приватні будинки та зафіксовані жертви серед цивільних. У Коротичі пошкоджено 13 приватних будинків, загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік, а 11 осіб отримали гостру реакцію на стрес, серед постраждалих - немовля і дитина.

Крім того 20 жовтня повідомлялось про влучання уламка безпілотника у водія автобуса поблизу Чабанів під Києвом. Внаслідок атаки російського БпЛА загинули троє людей і ще четверо отримали поранення.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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