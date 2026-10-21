Три години тет-а-тет з Путіним: що Віткофф привіз до Кремля і чим усе закінчилося

Після тригодинної зустрічі Путіна з Віткоффом Кремль заговорив про відновлення переговорів з Україною.

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Зустріч Путіна і Віткоффа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Читайте у матеріалі:

Про що домовилися Путін і Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі

Чи можливе відновлення переговорів між Україною, США та Росією

Чи можлива тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Зустріч тривала понад три години.

Главред з'ясував, що обговорювали сторони, чи є перспектива нових мирних переговорів і про що домовився Путін з Віткоффом.

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До переговорів із Путіним також долучилися спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв і зять Трампа Джаред Кушнер, який брав участь у розмові у форматі відеозв'язку.

Для чого Віткофф напередодні зустрічався з Зеленським

Напередодні, 20 жовтня, американський представник зустрівся із Зеленським в Осло. У переговорах також брали участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб. Джаред Кушнер приєднався до обговорення дистанційно.

Після зустрічі український президент заявив, що Київ має конкретні ідеї щодо досягнення миру та розраховує на підтримку європейських партнерів. Україна хотіла, щоб американська сторона передала ці пропозиції Москві.

"У нас є кілька чітких ідей щодо того, як досягти миру. Ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях. Ми хотіли б, щоб американці донесли ці ідеї до росіян", - сказав Зеленський.

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії, президентом Фінляндії та американською стороною / Фото: Офіс президента України

За словами президента України, одним із можливих наступних кроків може стати тристороння зустріч лідерів України, США та Росії. На думку Зеленського, такий формат дав би змогу обговорити найскладніші питання, зокрема територіальні.

Що Віткофф привіз Путіну на переговори

Спецпредставник президента США прибув до Санкт-Петербурга вранці 21 жовтня. В аеропорту його зустрів Кирило Дмитрієв, який відповідає за інвестиційно-економічну співпрацю Росії із закордонними країнами.

За повідомленнями журналістів, Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню в Україні. Він також привіз до Санкт-Петербурга документи з пропозиціями щодо врегулювання війни.

Зустріч Путіна і Віткоффа / Фото: Кремль

Про що говорив Віткофф з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Віткоффа завершилася після більш ніж трьох годин переговорів. Він охарактеризував її як "змістовну".

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що тематика війни проти України була центральною під час зустрічі. За його словами, Москва загалом готова відновити тристоронні переговори за участю Росії, США та України в першій половині листопада.

Ушаков стверджує, що сторони конкретно обговорили можливу схему відновлення переговорів. За його словами, головним питанням має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Ушаков додав, що Віткофф поінформував Путіна про нові підходи європейських країн та України, сформовані під час переговорів в Осло. Водночас представник Кремля заявив, що в цих пропозиціях нібито "небагато корисного для врегулювання" війни.

Окремо помічник Путіна повідомив, що Віткофф розповів про "нові нюанси" в позиціях України та Європи, однак вони, за його словами, "не повністю задовольняють Москву". Ушаков також заявив, що європейські країни нібито почали серйозніше ставитися до питання війни в Україні.

За словами Ушакова, ситуація нібито рухається до завершення війни в Україні.

Крім того, за словами Ушакова, під час зустрічі обговорювали спільні економічні проєкти Росії та США. Путін також попросив передати подяку першій леді США Меланії Трамп за її гуманітарні зусилля.

Звільнення Стівена Габбарда

Однією з тем переговорів стало звільнення громадянина США Стівена Габбарда. Путін заявив про готовність Росії відпустити американця, засудженого за звинуваченням в участі у бойових діях на боці України.

Габбард родом зі штату Мічиган. У 2024 році, коли йому було 72 роки, російський суд засудив його майже до семи років колонії. За версією російської прокуратури, американець служив у підрозділі територіальної оборони, який базувався в Ізюмі Харківської області.

Стівен Габбард / Фото: росЗМІ

Водночас американська сторона визнала затримання чоловіка незаконним. Видання The New York Times також повідомляло, що під час перебування у російській в'язниці Габбард зазнавав катувань.

Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення американця та заявив, що той уже прямує додому до родини.

"Стівен уже прямує додому і незабаром возз'єднається зі своєю родиною. На знак поваги до президента Трампа від Сполучених Штатів не вимагалося нічого натомість. Для Росії це безпрецедентний випадок. Для цього звільнення не знадобився жоден "обмін", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, звільнення відбулося без зустрічних вимог з боку США.

Чому Віткоффа почали критикувати в США

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зіткнувся з критикою американських законодавців після того, як назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Так він відреагував на звільнення громадянина США Стівена Хаббарда, якого понад чотири роки утримували в російській в'язниці.

Віткофф зробив цю заяву під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі. До цього Трамп особисто звернувся до російського лідера з проханням звільнити американця, якого російська влада звинуватила в найманстві через його участь у бойових діях на боці України.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, гуманіст. Ви також гуманіст, сер, і я це вітаю", - сказав Віткофф Путіну.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Коментар спецпредставника Трампа викликав обурення серед американських законодавців. Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс розкритикував Віткоффа в дописі в соцмережі X.

"Що за чорт, Стіве? Знайди визначення слова "гуманітарний". Яке ганебне та обурливе твердження", - написав Тілліс.

Він також закликав спецпредставника повернутися до України та запитати родини дітей, яких викрала й убила Росія, чи вважають вони Путіна гуманістом.

Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін також відреагував на слова Віткоффа, заявивши, що російський лідер не заслуговує на таку характеристику.

"Ні. Путін - холоднокровний убивця", - написав Корнін у соцмережі X.

Своєю чергою, член Палати представників від Республіканської партії Дон Бейкон назвав висловлювання спецпредставника США "ще одним ганебним вчинком".

Розширення співпраці Росії та США

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що під час зустрічі Путін і Віткофф нібито дійшли розуміння щодо розширення співпраці між Росією та США.

"Співробітництво РФ і США продовжуватиметься поступово і активно, незважаючи на Європу, яка купує набагато більше енергоносіїв у Росії", - заявиви Дмитрієв.

Він також стверджує, що Москва веде активний діалог із Вашингтоном щодо технологічних проєктів, зокрема створення спільних центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Як РФ може використати потепління у відносинах з США

Кремль намагатиметься використати потепління у відносинах із Дональдом Трампом, щоб налагодити окрему співпрацю зі США, не пов’язану із завершенням війни. Також Москва прагне зруйнувати механізм закупівлі американської зброї для України коштом Європи, розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

"Головне завдання Путіна - закріпити окремий напрям американо-російського співробітництва, який не буде пов’язаний із завершенням російсько-української війни. Донедавна США послідовно дотримувалися протилежного підходу. Але після нинішніх скандалів Трамп може переглянути свою позицію", - зазначив Чаленко.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За словами експерта, Москва може запропонувати Вашингтону ширшу співпрацю, ніж енергетичні домовленості, зокрема щодо "Північного потоку", активів "Лукойлу" та постачання російського дизеля.

Водночас Путін намагатиметься послабити співпрацю США та Європи. Особливу загрозу для Кремля становить схема, за якою європейські країни фінансують закупівлю американського озброєння для ЗСУ, зазначив Чаленко.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Чого хоче Росія

Під час зустрічі лідер країни-агресора Росії також подякував Трампу за увагу до питання врегулювання війни в Україні. Путін висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці між Москвою та Вашингтоном.

Крім того, російський лідер, як повідомляють журналісти, мав обговорити з Віткоффом можливість зустрічі з Трампом у Китаї. Деталей щодо ймовірного формату, дати або порядку денного такої зустрічі наразі не оприлюднили.

Водночас сам факт переговорів не свідчить про досягнення домовленостей щодо припинення війни. Росія продовжує наполягати на своїх вимогах, які Київ вважає неприйнятними.

Зокрема, Москва вимагає виведення українських військ із Донбасу, включно з територіями, які російській армії не вдалося окупувати. Російська сторона також висуває ширші політичні вимоги, пов'язані з безпековим курсом України та її відносинами із Заходом.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва готова вислухати пропозиції, які привезе американський представник, однак виключав можливість політичних поступок.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Росії потрібен мир в Україні, а не перемир'я. За його словами, позиція Москви з цього питання не змінилася.

Що відомо про зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна

Путін і Віткофф також обговорили можливість тристоронньої зустрічі за участю Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна в Китаї. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною може відбутися в Абу-Дабі.

Водночас він зазначив, що врегулювати "українську кризу" лише однією зустріччю президента РФ Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа не вдасться.

Ушаков зазначив, що китайська сторона готує можливу зустріч, але її проведення залежатиме від обставин. Попри це, як стверджує помічник Путіна, усі сторони зацікавлені в проведенні такої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Днем раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність взяти участь у тристоронній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами американського президента, однією з головних тем переговорів могло б стати питання ядерного озброєння та денуклеаризації.

"Ми могли б обговорити ядерну зброю та денуклеаризацію. Якщо голова Сі захоче провести таку зустріч, я - за", - сказав Трамп журналістам біля Білого дому.

Він також припустив, що під час тристоронніх переговорів лідери могли б обговорити й інші питання, зокрема торговельні відносини між країнами.

За даними The Wall Street Journal (WSJ), російський диктатор запропонував Трампу провести тристоронній саміт за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однією з тем зустрічі могло б стати завершення війни в Україні.

За інформацією видання, цю ініціативу Путін озвучив під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Тоді ж сторони домовилися про постачання російського дизельного палива.

Зустріч трьох лідерів може відбутися 18-19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Водночас участь президента України Володимира Зеленського в цьому заході не передбачається.

Що Зеленський обговорював із Віткоффом в Осло

Переговори в Норвегії стали важливим етапом дипломатичних контактів перед візитом американського спецпредставника до Росії. Зеленський, Стьоре, Стубб, Віткофф і Кушнер обговорювали можливі кроки для просування мирного процесу.

Прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що учасники зустрічі розглядали питання безпеки України, повоєнного відновлення, територій, санкцій та ширшої системи європейської безпеки.

"Сьогодні ми обговорили питання, пов'язані з безпекою України, планом процвітання після війни, територіями та санкціями, а також ширшою архітектурою європейської безпеки", - сказав Стьоре.

Президент Фінляндії Александр Стубб зі свого боку заявив про реальний прогрес у роботі над мирними пропозиціями. Водночас він наголосив, що для досягнення результату знадобиться терпіння, і не розкрив конкретних деталей можливих домовленостей.

За інформацією BBC з посиланням на представника американської адміністрації, переговори в Осло пройшли продуктивно та конструктивно. Українська сторона представила нові ідеї, які детально обговорили учасники зустрічі. Також, за словами посадовця, вдалося просунутися в узгодженні підходів до подальших переговорів із Росією.

Зеленський після зустрічі наголосив на необхідності прямого діалогу на найвищому рівні. Київ продовжує виступати за тристоронній саміт за участю президентів України, США та Росії. Водночас Кремль раніше заявляв, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві, однак українська сторона відкидає такий варіант.

Трамп закликає Україну укласти угоду з Росією

На тлі дипломатичних контактів президент США продовжує публічно закликати Київ досягти домовленостей із Москвою. Після переговорів в Осло Трамп заявив журналістам у Білому домі, що Україна має укласти угоду для завершення війни.

Американський президент також висловив думку, що Росія нібито прагне завершити війну, і заявив, що Україні час припинити війну. Водночас його попередні заяви про необхідність зміни українського керівництва та критика ударів України по російських нафтопереробних заводах ускладнювали відносини між Києвом і Вашингтоном.

Трамп також коментував можливість особистого підписання мирної угоди Зеленським і Путіним. Він припустив, що для цього лідерам необов'язково перебувати в одному приміщенні.

"Не знаю, мені здається, їм навіть не обов'язково бути в одному приміщенні, вони можуть зробити це по-іншому. Їм важко перебувати в одному приміщенні. Мені байдуже, як саме це буде зроблено", - сказав президент США 20 жовтня, передає Clash Report.

Водночас Росія поки не демонструє готовності відмовитися від своїх ключових вимог. Москва продовжує заявляти про намір досягти цілей війни, а її позиція щодо територіальних питань залишається одним із головних бар'єрів для переговорів.

Як Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Колишня депутатка Держдуми Росії Марія Максакова під час чату на Главреді заявила, що Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на російського диктатора Володимира Путіна, які можуть змусити Москву погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, що почали завдавати безпосередніх збитків оточенню президента РФ.

"Примусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським можна лише силою. Досі цей упир і його зграя замилювали очі та імітували переговорний процес", - наголосила Максакова.

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала санкції проти платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових обмежень. За її словами, ці заходи безпосередньо зачепили активи оточення Путіна. Також вона відзначила вплив санкцій проти нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Максакова вважає, що економічний тиск може змусити російську верхівку сісти за стіл переговорів. Вона наголосила, що результат залежатиме від готовності Трампа повною мірою використовувати санкційні інструменти.

"Трамп знайшов справді дієві важелі. Якщо він використовуватиме їх повною мірою, то, звісно ж, у нього все вийде", - заявила російська ексдепутатка.

Про персону: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

В ЄС чекають на звіт США про переговори з Путіним

Речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що у Європейській комісії очікують, що американська делегація поінформує європейських партнерів про результати зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Одне з головних питань - можливість прямих переговорів між Україною та Росією.

За словами Піньо, однією з головних цілей зустрічі представників України, США та європейських партнерів в Осло 20 жовтня було з'ясувати, чи є передумови для переходу до нового формату переговорів за участю Росії.

"Напередодні оголошених переговорів американської сторони з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи існують передумови для можливого переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів, за яких Україна та Росія були б присутні за одним столом", - заявила речниця Єврокомісії.

Наразі в Єврокомісії очікують на інформацію від американської сторони про результати зустрічі Віткоффа з Путіним.

"Ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться брифінг за підсумками переговорів", - повідомила Піньо.

Який шлях до миру пропонує Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту може стати реальним способом завершити війну. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про те, чи погодився б на мирну угоду, яка заморозила б ситуацію на полі бою та залишила Україні контроль над 75% або більшою частиною її території.

"Так. Якщо прямо зараз ми повинні все заморозити, я думаю, це реальний спосіб закінчити цю війну. Ми оголошуємо перемир’я або припиняємо вбивства, як це назвав президент Трамп. Зупинитися й припинити. І, звісно, це мінімум того, чого ми сьогодні очікуємо від Росії", - відповів Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в разі припинення вогню Київ звертатиметься до президента США Дональда Трампа та європейських союзників щодо надання гарантій безпеки.

"Найважливіше - це мир, а також мир, підкріплений безпекою", - заявив президент.

Чи стала проривною зустріч Віткоффа з Путіним

Політолог Петро Олещук вважає, що переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним не наблизили завершення війни, а стали продовженням маніпуляцій Кремля. На його думку, Дональд Трамп сподівається швидко досягти мирної угоди з Росією та домовитися про економічну співпрацю, зокрема постачання нафтопродуктів.

"Конструктиву ця зустріч не могла принести і не принесла, оскільки вона стала продовженням гри Путіна, який вправно маніпулює американцями", - наголосив Олещук в ексклюзивній колонці для Главреда.

Експерт вважає, що Москва використовує переговори для отримання тактичних переваг, тоді як Вашингтон іде на поступки, зокрема послаблюючи підтримку України. За словами Олещука, заяви про готовність Росії до припинення вогню не підтверджуються її діями, а тристоронні переговори без попередньої домовленості про перемир’я ризикують перетворитися на чергову імітацію мирного процесу.

На думку політолога, ситуація може змінитися після виборів до Конгресу США, якщо республіканці зазнають поразки, а вплив Трампа послабиться. Тоді Конгрес зможе стримувати його політику, а Україна матиме більше шансів зберегти доступ до американських розвідданих, Starlink і ракет для систем ППО. Водночас Олещук попереджає: поступки Кремлю можуть переконати Путіна в слабкості Заходу та підштовхнути Росію до подальшої агресії.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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