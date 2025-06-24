"Не мацати": Нікітюк показала "судини" для годування

Коротко:
- Що показала Леся Нікітюк
- Як вона посміялася на своїм становищем
Українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, ділиться своїми мамськими буднями, які є в новинку для неї самої.
Ведуча робить це з притаманним для неї гумором. Цього разу, на своїй сторінці в Instagram, вона вирішила пожартувати над своїми "судинами" для годування. Нікітюк показала свої груди і підписала фото: "Не мацать! Тільки для годування. Поки що".
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, 15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.
Раніше наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханого в соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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