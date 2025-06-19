Фігуристу Плющенку "натягнули обличчя на потилицю": фото після операції

Коротко:
- Плющенку зробили операцію і змінили зовнішність
- Що думають його російські фанати
Російському фігуристу-путіністу Євгену Плющенку зробили невдалу пластичну операцію.
Інакше кажучи, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Плющенку натягнули обличчя на потилицю.
Євгена Плющенка оперував скандальний пластичний хірург, який планомірно спотворював співака-путініста Кіркорова Тимур Хайдаров. Повідомляється, що Плющенко нібито наважився на блефаропластику - це корекція повік, під час такого втручання можуть видаляти надлишкову шкіру або змінювати форму очей, наприклад.
"Євген приїхав до Тимура прибрати мішки під очима, Тимур йому каже: "Давай ще зробимо блефаропластику, будеш такий самий, тільки на десять років молодший". Тобто я про цю операцію дізналася після того, як вона відбулася", - зазначила на прес-підході його дружина-путіністка Яна Рудковська. Продюсерка наголосила, що чоловік не порадився з нею і якийсь час не виходив на зв'язок.
А пізніше з'явилися фото Плющенка в практично невпізнанному вигляді.
"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", - обурюватися російські фанати операцією фігуриста.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.
До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько любить грати в падел-теніс.
Вас також може зацікавити:
- Пройшла експертиза на осудність сина Рудковської та Плющенка
- "Нікого не треба": син путіністів Рудковської та Плющенка відрікся від сестри
- Дружина фігуриста Плющенка розповіла, на що в 12 років заробив її син-хам
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред