Фігуристу Плющенку "натягнули обличчя на потилицю": фото після операції

Російському фігуристу Плющенку зробили невдалу пластичну операцію.

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Євген Плющенко змінився до невпізнання / колаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

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Плющенку зробили операцію і змінили зовнішність

Що думають його російські фанати

Російському фігуристу-путіністу Євгену Плющенку зробили невдалу пластичну операцію.

Інакше кажучи, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Плющенку натягнули обличчя на потилицю.

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Євгена Плющенка оперував скандальний пластичний хірург, який планомірно спотворював співака-путініста Кіркорова Тимур Хайдаров. Повідомляється, що Плющенко нібито наважився на блефаропластику - це корекція повік, під час такого втручання можуть видаляти надлишкову шкіру або змінювати форму очей, наприклад.

Євген Плющенко зробив операцію / Фото 7 Днів

"Євген приїхав до Тимура прибрати мішки під очима, Тимур йому каже: "Давай ще зробимо блефаропластику, будеш такий самий, тільки на десять років молодший". Тобто я про цю операцію дізналася після того, як вона відбулася", - зазначила на прес-підході його дружина-путіністка Яна Рудковська. Продюсерка наголосила, що чоловік не порадився з нею і якийсь час не виходив на зв'язок.

А пізніше з'явилися фото Плющенка в практично невпізнанному вигляді.

Євген Плющенко став невпізнанним / Фото Instagram/ plushenkoofficial

"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", - обурюватися російські фанати операцією фігуриста.

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Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько любить грати в падел-теніс.

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