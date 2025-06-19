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Фігуристу Плющенку "натягнули обличчя на потилицю": фото після операції

Олена Кюпелі
19 червня 2025, 15:06
241
Російському фігуристу Плющенку зробили невдалу пластичну операцію.
Євген Плющенко, Яна Рудковська
Євген Плющенко змінився до невпізнання / колаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Коротко:

  • Плющенку зробили операцію і змінили зовнішність
  • Що думають його російські фанати

Російському фігуристу-путіністу Євгену Плющенку зробили невдалу пластичну операцію.

Інакше кажучи, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Плющенку натягнули обличчя на потилицю.

відео дня

Євгена Плющенка оперував скандальний пластичний хірург, який планомірно спотворював співака-путініста Кіркорова Тимур Хайдаров. Повідомляється, що Плющенко нібито наважився на блефаропластику - це корекція повік, під час такого втручання можуть видаляти надлишкову шкіру або змінювати форму очей, наприклад.

Євген Плющенко зробив операцію
Євген Плющенко зробив операцію / Фото 7 Днів

"Євген приїхав до Тимура прибрати мішки під очима, Тимур йому каже: "Давай ще зробимо блефаропластику, будеш такий самий, тільки на десять років молодший". Тобто я про цю операцію дізналася після того, як вона відбулася", - зазначила на прес-підході його дружина-путіністка Яна Рудковська. Продюсерка наголосила, що чоловік не порадився з нею і якийсь час не виходив на зв'язок.

А пізніше з'явилися фото Плющенка в практично невпізнанному вигляді.

Євген Плющенко став невпізнанним
Євген Плющенко став невпізнанним / Фото Instagram/ plushenkoofficial

"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", - обурюватися російські фанати операцією фігуриста.

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Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько любить грати в падел-теніс.

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