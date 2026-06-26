У Бреда Пітта розкрили його плани щодо весілля

Родина голлівудського актора дуже любить його дівчину, але у самого Пітта є певні застереження.

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Бред Пітт вже давно зустрічається з Рамоном / ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробив Пітт

Що кажуть його близькі

Бред Пітт та Інес де Рамон — пара, життя якої склалося ідеально, але про шлюб вони поки що не думають.

"Інес неймовірно близька з родиною Бреда. Вони її просто обожнюють, і з самого початку прийняли її з розпростертими обіймами", — ексклюзивно повідомило джерело Page Six.

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За словами джерела, близькі Пітта вважають її членом своєї родини.

"Але Бред не планує одружуватися, незважаючи на те, наскільки близькі Інес із усіма", — каже він.

Бред Пітт вже давно перебуває у стосунках / ua.depositphotos.com

За словами інсайдера, 33-річна дизайнерка ювелірних прикрас, яка зустрічається з 62-річним Піттом з 2022 року, налагодила щирі стосунки з усією родиною зірки "Бійцівського клубу".

"Інес та родина Бреда регулярно підтримують зв’язок і щиро насолоджуються часом, проведеним разом з нею. Ніколи не виникає відчуття, що вона просто "дівчина Бреда". Вона просто частина родини, коли вони разом", — зазначило джерело.

Бред Пітт більше не планує одружуватися / imdb.com

"Вона налагодила справжні стосунки з усіма. Вона проводить час із братом і сестрою Бреда, племінниками та племінницями, відвідує сімейні збори й докладає зусиль, щоб познайомитися з кожним із них особисто".

Інсайдер додав, що зв’язки де Рамон із близькими Пітта сягають далеко за межі самого лауреата премії "Оскар".

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Про особу: Бред Пітт Вільям Бредлі Пітт — американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" — переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року — та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

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