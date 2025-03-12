Коротко:
- Що виявили в Тализіної
- Де поширилася хвороба
У 89-річної актриси-путіністки Валентини Тализіної, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, діагностували рак.
За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, актрисі знадобилася екстрена допомога лікарів через різке погіршення самопочуття
Повідомляється, що Тализіна викликала медиків додому. Джерела пропагандистів повідомляють, що вона скаржилася на сильну нудоту, болі в тілі, які її мучили кілька днів. Під час огляду медики встановили, що погіршення стану здоров'я сталося на тлі онкології.
У неї діагностували рак підшлункової залози. Зараз актриса перебуває на амбулаторному лікуванні.
Путіністка Тализіна прославилася завдяки ролям у фільмах "Іронія долі, або З легким паром!", "Зигзаг удачі", "Афоня", "Одруження", "Гостя з майбутнього".
З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.
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Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.
Раніше Тализіна вже потрапляла до лікарні "швидкої допомоги" в реанімацію в Москві. Вона опинилася в лікарні з мікроінсультом.
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