Тализіна викликала медиків додому. Джерела пропагандистів повідомляють, що вона скаржилася на сильну нудоту.

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Тализіній діагностували серйозне захворювання/ Колаж Главред, фото Mash, Вікіпедія

Коротко:

Що виявили в Тализіної

Де поширилася хвороба

У 89-річної актриси-путіністки Валентини Тализіної, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, діагностували рак.

За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, актрисі знадобилася екстрена допомога лікарів через різке погіршення самопочуття

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Повідомляється, що Тализіна викликала медиків додому. Джерела пропагандистів повідомляють, що вона скаржилася на сильну нудоту, болі в тілі, які її мучили кілька днів. Під час огляду медики встановили, що погіршення стану здоров'я сталося на тлі онкології.

У неї діагностували рак підшлункової залози. Зараз актриса перебуває на амбулаторному лікуванні.

Путіністка Тализіна прославилася завдяки ролям у фільмах "Іронія долі, або З легким паром!", "Зигзаг удачі", "Афоня", "Одруження", "Гостя з майбутнього".

З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.

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Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

Раніше Тализіна вже потрапляла до лікарні "швидкої допомоги" в реанімацію в Москві. Вона опинилася в лікарні з мікроінсультом.

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