Юний і привабливий: який вигляд має єдиний син Клаудії Шиффер

Стисло:
- Старший син Клаудії Шиффер і Меттью Вона уникає публічності
- Модель показала, який вигляд має її 22-річний син
Німецька супермодель і фешн-ікона Клаудія Шиффер виховує трьох дітей від британського режисера й аристократа Меттью Вона. Клементина, як і мама, захоплюється світом моди, і вже здійснює перші самостійні світські виходи. Козимі всього 14, і батьки трепетно оберігають її приватність.
Що ж стосується Каспара, первістка Шиффер і Вона, то юнак самостійно й усвідомлено не веде публічного способу життя. Проте модель не втрималася, і в день його 22-річчя показала, який вигляд має її єдиний син.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала два його фото: Каспар у дитинстві і зараз. У хлопцеві вгадуються риси батька і чарівність матері.
"З 22-річчям, Каспар. Чоловік, який твердо дотримується своїх переконань, чесний, розумний і змушує мене сміятися. Я пишаюся тим, що я твоя мама. Люблю тебе", - написала Клаудія Шиффер.
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Хто така Клаудія Шиффер?
Клаудія Шиффер - німецька супермодель і акторка, одна з "Великої шістки". Була музою Карла Лагерфельда і внесена до Книги рекордів Гіннесса, як модель, що з'явилася на різних обкладинках найбільшу кількість разів. Вона працювала з такими журналами, як Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue. Має власний бренд виробів із кашеміру Claudia Schiffer Knits, та декоративної косметики Claudia Schiffer Make Up.
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