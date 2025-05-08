Хепі-енд із сюрпризом: Козловський після 'Піна колади' звернувся зі сцени до Кондратюка

Коротко:
- Козловський отримав можливість співати свої старі хіти після 13 років сварки з Кондратюком
- Співак звернувся до музичного продюсера зі словами подяки
6 травня Ігор Кондратюк і Віталій Козловський офіційно оголосили про закриття 13-річного конфлікту: музичний продюсер отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, співак - права на хіти, які зробили його знаменитим.
Окрилений завершенням цього непростого етапу свого життя, Віталій Козловський 7 травня виступив на благодійному концерті "НашеБачення-2025". Уперше за багато років він вийшов на сцену з піснею "Піна колада". До слова, артист подарував їй нове звучання - переклав текст українською мовою.
Прем'єра мала шалений успіх - фрагмент виступу Козловський виклав у своєму блозі в Instagram, де його засипали компліментами. Однак на цьому вистава не закінчилася.
Віталій після виступу виголосив коротку промову, в якій звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка: "Друзі, за свою свободу потрібно боротися. "Борітеся - поборете". Наша вся країна зараз бореться. Я хочу сказати, що нарешті усі мої пісні тепер мої. І це чисто такий початок. А ще я хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігоре, дякую вам. І до побачення".
Повне відео на каналі STARS UA.
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Конфлікт між Козловським та Кондратюком
Український співак Віталій Козловський і музичний продюсер Ігор Кондратюк почали співпрацювати на початку двотисячних, після перемоги артиста на проєкті "Шанс". У 2012 році вони оголосили про розрив ділових відносин, після чого на Козловського чекав судовий розгляд: на концертах Віталій, уже як самостійний артист, продовжив виконувати пісні, написані за часів співпраці з Кондратюком, і авторські права на які належать продюсеру. За порушення Віталій зобов'язаний виплатити колишньому покровителю велику суму. Відтоді в пресі співак та продюсер стали відгукуватися одне про одного не дуже схвально.
Скандал між Кондратюком і Козловським спалахнув із новою силою після того, як восени 2023 року стало відомо, що Ігор Кондратюк вилучає військову зарплату Віталія Козловського в рахунок погашення боргу практично повністю. Тоді співак-воїн запропонував продюсеру мирний договір, у якому вони могли б обговорити комфортніші умови виплат на час проходження артистом військової служби. Шоумен відповів колишньому підопічному в грубій формі відмовою, та назвав його "неуком та рецидивістом із порушення авторського права".
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