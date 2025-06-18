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Не може забути першу дружину після розлучення з другою: у Бена Аффлека проблеми

Анна Підгорна
18 червня 2025, 01:06
102
Інсайдери відзначають нездорову прив'язаність Аффлека до Дженніфер Гарнер.
Бен Аффлек, Дженніфер Гарнер
Бен Аффлек новини - актор вступив у непростий зв'язок із Дженніфер Гарнер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Дженніфер Гарнер допомагала Бену Аффлеку справлятися з кризами в його стосунках із Дженніфер Лопес
  • Тепер актор не може "відпустити" колишню дружину

Незабаром після першого розставання з Дженніфер Лопес американський актор і режисер Бен Аффлек закрутив роман з акторкою Дженніфер Гарнер, а через рік, у 2005-му, пара одружилася. Гарнер і Аффлек були разом 10 років, і офіційно розірвали шлюб 2018 року.

За цей час у парі з'явилося троє дітей - доньки Вайолет Енн Аффлек (2005) і Серафіна Роуз Елізабет Аффлек (2009), та син Семюел Гарнер Аффлек (2012). Після розлучення Гарнер почала зустрічатися з бізнесменом Джоном Міллером, з яким перебуває у стосунках і сьогодні.

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Аффлек же відновив роман із Дженніфер Лопес - вони були разом із 2021 по 2024 рік. Колишня дружина актора виявилася мимоволі втягнутою в його нові стосунки: вона допомагала Бену, коли в нього з Джей Ло були проблеми до і під час розлучення.

За цей час Гарнер і Аффлек знову зблизилися, у зв'язку з чим тепер самотній актор став жалкувати про те, що він зруйнував шлюб із мамою своїх дітей, повідомив виданню Spotlight інсайдер.

"Він постійно звертається до неї за порадою. Він запитує, чи можна йому прийти, використовує її як емоційну губку. Він дав зрозуміти, що хотів би, щоб вони ніколи не розлучалися, хоча знає, що назад дороги немає. Вона знає, що це не спрацює. Він теж це знає. Але зв'язок? Від цієї прив'язаності важко відмовитися", - каже інформатор і зазначає, що Дженніфер Гарнер не зацікавлена у відновленні романтичного зв'язку з колишнім чоловіком.

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Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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