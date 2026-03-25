Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

Актор перестав виходити на зв'язок, і рідні вирішили помістити його до психіатричної клініки.

https://glavred.net/starnews/napravili-v-psihbolnicu-v-rf-skonchalsya-49-letniy-zvezda-serialov-10751867.html Посилання скопійоване

Помер популярний російський актор

Коротко:

Від чого помер актор

Хто повідомив про його смерть

Чим він був відомий

У терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського актора Тихона Котрелева.

Пропагандисти повідомили, що актор помер 24 березня у віці 49 років. Про смерть актора в соціальних мережах повідомив його син Петро. "Сьогодні помер мій улюблений татусь, Тиша, Тихон Миколайович Котрелев. Після довгої та складної хвороби. Йому було всього 49 років", — написав Петро Котрелев.

відео дня

Точна причина смерті до кінця не ясна, але відомо, що артист страждав від важкого захворювання — панкреонекрозу, смертельно небезпечної форми панкреатиту.

Кілька днів тому стало відомо, що актор перестав виходити на зв'язок. За словами сусідів, Котрелев кілька років страждав від алкогольної залежності і міг піти в загул. За розповідями мешканців, на поверсі, де жив актор, стояв неприємний запах. Родичі направили Котрелева до психіатричної клініки.

Актор відомий ролями в серіалах "Зона", "Хірург" і "Тихий Дон". Фільмографія Котрелева складалася в основному з історичних проектів і фантастичних картин.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред