Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

Олена Кюпелі
25 березня 2026, 19:40
Актор перестав виходити на зв'язок, і рідні вирішили помістити його до психіатричної клініки.
Помер популярний російський актор / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського актора Тихона Котрелева.

Пропагандисти повідомили, що актор помер 24 березня у віці 49 років. Про смерть актора в соціальних мережах повідомив його син Петро. "Сьогодні помер мій улюблений татусь, Тиша, Тихон Миколайович Котрелев. Після довгої та складної хвороби. Йому було всього 49 років", — написав Петро Котрелев.

Точна причина смерті до кінця не ясна, але відомо, що артист страждав від важкого захворювання — панкреонекрозу, смертельно небезпечної форми панкреатиту.

Помер Тихон Котрелев / Фото Стархіт

Кілька днів тому стало відомо, що актор перестав виходити на зв'язок. За словами сусідів, Котрелев кілька років страждав від алкогольної залежності і міг піти в загул. За розповідями мешканців, на поверсі, де жив актор, стояв неприємний запах. Родичі направили Котрелева до психіатричної клініки.

Актор відомий ролями в серіалах "Зона", "Хірург" і "Тихий Дон". Фільмографія Котрелева складалася в основному з історичних проектів і фантастичних картин.

Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка Аліна Гросу продовжує розповідати про свою вагітність.

Також стало відомо, що український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджіоглу, який славиться своїми скандальними романами, з'явився з новою дівчиною.

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Останні новини

20:53

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:52

Синій колір проти білокрилки: як позбутися шкідника без хімії

20:22

Потепління вривається на Львівщину: коли очікувати +18 градусів

20:21

"Іскандерів" стане менше: ЗСУ здобули нові спроможності для ураження - аналітик

20:09

Чому чекісти носили шкіряні куртки: від вошей до символу влади

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
19:57

Навіщо господині відрізають куточок губки для посуду: про цей трюк знають одиниці

19:40

Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

19:35

Найдорожчий скарб: що зберігали українські жінки у скринях, які були лише їхнімиВідео

19:28

Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

Реклама
19:11

Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом - що він сказав

19:02

Колишній Лорак з'явився з красивою блондинкою та показав ніжності в ліжку

18:51

Як легко очистити батареї і підвищити ефективність опалення: простий трюк

18:37

Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

18:20

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

18:19

У Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд: коли та наскільки піднімуть ціну

18:10

Замість траси - стародавнє місто: несподіване відкриття археологів

18:04

Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

17:25

Рада "заблокована": депутати влаштували демарш та висунули умови, чим це загрожує

17:10

Сад у березні: 4 критично важливі справи, які потрібно встигнути до кінця місяця

17:07

Чому Великдень у православних і католиків не збігається: все вирішує один нюанс

Реклама
17:03

Як сказати українською "препятствовать": багато хто говорить неправильно

16:56

Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

16:32

Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

16:29

"Контингент не той": Кіркоров відмовився співати для окупантів

16:09

Чому посвідчення водія в СРСР не діяло за межами міста - пояснення здивує

15:43

Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

15:43

Історія кохання на відстані світлових років: фільм "Ти — космос" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

15:43

"Прощавай, друже": помер відомий український актор

15:25

На кого чекає найважливіший місяць 2026 року: гороскоп на квітеньВідео

15:20

Великодні яйця з вау‑ефектом: як зробити яскраві крашанки за копійки

14:58

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

14:37

Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комуналки: ухвалено закон

14:25

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року: що робити з волоссям до Великодня

14:22

Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо

14:20

Що насправді означають схрещені руки під час розмови: не завжди сигнал недовіри

14:01

Сили оборони вразили російський бойовий криголам на Балтиці

13:38

Як розморозити м'ясо за лічені хвилини: блогерка вразила лайфхаком

13:37

Як перевірити штрафи за паркування онлайн: в Україні запрацював новий сервісВідео

13:22

Наступний після Жеваго: медіа прогнозують, що  за кордоном знайдуть  і екс-власника "Дельта банку" Лагуна

13:00

Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

Реклама
12:52

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

12:46

Садівники шкодують про це: названо квіти, які краще не садити в садуВідео

12:39

Угорщина припиняє постачання газу в Україну: Орбан оголосив новий ультиматум

12:08

"Бабусині" речі знову в моді: названо інтер’єрні тренди 2026 рокуВідео

11:43

"Суми величезні": LELÉKA розповіла про масштаби витрат на "Євробачення"

11:41

Буданов: Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності в Африці

11:41

Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання

11:39

"Чекаємо на бурову": дочка-качок путіністки Шукшиної вразила новим відео

11:35

Місячний календар на квітень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

10:56

Росія змінює тактику ударів по Україні: в ISW вказали на небезпечну деталь

