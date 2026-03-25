Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

Коротко:
- Від чого помер актор
- Хто повідомив про його смерть
- Чим він був відомий
У терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського актора Тихона Котрелева.
Пропагандисти повідомили, що актор помер 24 березня у віці 49 років. Про смерть актора в соціальних мережах повідомив його син Петро. "Сьогодні помер мій улюблений татусь, Тиша, Тихон Миколайович Котрелев. Після довгої та складної хвороби. Йому було всього 49 років", — написав Петро Котрелев.
Точна причина смерті до кінця не ясна, але відомо, що артист страждав від важкого захворювання — панкреонекрозу, смертельно небезпечної форми панкреатиту.
Кілька днів тому стало відомо, що актор перестав виходити на зв'язок. За словами сусідів, Котрелев кілька років страждав від алкогольної залежності і міг піти в загул. За розповідями мешканців, на поверсі, де жив актор, стояв неприємний запах. Родичі направили Котрелева до психіатричної клініки.
Актор відомий ролями в серіалах "Зона", "Хірург" і "Тихий Дон". Фільмографія Котрелева складалася в основному з історичних проектів і фантастичних картин.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка Аліна Гросу продовжує розповідати про свою вагітність.
Також стало відомо, що український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджіоглу, який славиться своїми скандальними романами, з'явився з новою дівчиною.
Вас також може зацікавити:
- "Він був жорстким": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"
- Йому було 41 рік: помер учасник "Ліги сміху"
- Чак Норріс помер: родина актора зробила офіційну заяву
