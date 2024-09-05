Головна пропагандистка країни-терориста Росії, яка почала криваве вторгнення в Україну, Маргарита Симоньян влаштувала циркову виставу, оплакуючи жертв Беслана, які постраждали від рук терористів 1 вересня в Північній Осетії.
За даними пропагандистського видання Стархіт, Симоньян театрально ридала і навіть встала на коліна, оплакуючи 330 дітей, відповідальність за смерть яких лежить на російських спецслужбах і особисто терористі Путіні, за якого вона зараз топить на чолі свого пропагандистського каналу.
Виявляється, сльози Симоньян не були "пущені" просто так. Таким чином одна з головних кандидаток на міжнародний суд, вирішила анонсувати фільм, який виходить на її пропагандистському каналі. Симоньян представила свій фільм "Беслан 2004/2024".
Симоньян, Путін і "людожери": контекст
20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом.
"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.
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Нагадаємо, раніше Симоньян вирішила налякати Аллу Пугачову, яка не підтримує військовий напад Росії на Україну. Як розповіла окупантка в одній із програм, замок Пугачової в селищі Грязь, нібито за законом, можуть відібрати.
раніше Гордон опублікував відео, як Симоньян танцює якийсь танець під східні мотиви. При цьому видно, що вся дія відбувається в ресторані. Тим часом, сама Симоньян має такий вигляд, наче забігла на банкет із пробіжки.
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