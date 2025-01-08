Чоловік пропагандистки Симоньян пережив клінічну смерть і перебуває в комі

Російський пропагандист Тигран Кеосаян у комі, повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

https://glavred.net/world/muzh-propagandistki-simonyan-perezhil-klinicheskuyu-smert-i-nahoditsya-v-kome-10628861.html Посилання скопійоване

Тигран Кеосаян / Скриншот YouTube

Російський актор, телеведучий і пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Про це повідомила його дружина, керівник пропагандистського холдингу RT Маргарита Симоньян.

"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тигранова мама, як і моя, живуть із нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим, неможливо. Тих, хто любить Тиграна, насмілюся попросити молитися за нього", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Хто такий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, продюсер, режисер, телеведучий і пропагандист на державному телебаченні країни-агресора Росії.

відео дня

Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Кеосаяна.

Фігурант санкційних списків. Після повномасштабного нападу на Україну проти нього запровадили персональні санкції Європейський Союз, Україна, Велика Британія, Канада та перелік інших країн.

МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

19 жовтня 2022 року Кеосаяна було внесено до санкційного списку України. Як журналіст, які поширює антиукраїнську пропаганду в російських так званих засобах масової інформації.

Що ще відомо про стан Кеосаяна

Згідно з даними Telegram-каналу Baza, він потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий.

"Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред