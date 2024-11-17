Міс Всесвіт-2024: хто переміг та місце України на конкурсі

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16 листопада в Мексиці відбувся фінал одного з головних конкурсів краси - Міс Всесвіт-2024, участь у якому взяли найпривабливіші жінки зі 130 країн світу. Переможницею змагання стала чарівна білявка Вікторя К'єр Тейлвіг із Данії.
Тейлвіг стала першою володаркою заповітної корони з Європи за останні 8 років. Крім того, вона стала першою за всю історію конкурсу данкою, яка здобула титул "Міс Всесвіт" - до цього Данія не потрапляла навіть у топ-5 уже 61 рік.
Для 21-річної Вікторії К'єр Тейлвіг корона "Міс Всесвіту-2024" стала справжнім тріумфом. Королева краси раніше була танцівницею, тепер же розвиває ювелірний бізнес та вдосконалюється в юриспруденції.
Титул першої віц-міс цьогоріч стала конкурсантка з Нігерії Чідімма Адетшина. Третє місце посіла мексиканка Марія Фернанда Бельтран. Також до п'ятірки найкращих увійшли Сухаті Чуангсрі з Таїланду та Ілеана Маркес із Венесуели.
Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт-2024, громадська діячка Аліна Пономаренко, хоч і виступила вельми успішно, на жаль, у гранд-фінал пробитися не змогла - вона не пройшла до топ-30 і покинула змагання.
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Конкурс Міс Всесвіт
"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".
За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.
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