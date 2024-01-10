74-річна Меріл Стріп закрутила роман з популярним актором - ЗМІ

Меріл Стріп і Мартін Шорт зіграли закоханих. Тепер в їх почуттях вірять і в реальному житті.

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Меріл Стріп приписують роман з Мартіном Шортом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У жовтні 2023 року стало відомо, що оскароносна акторка Меріл Стріп стала знову холостячкою - після 45 років разом вона офіційно розлучилася з чоловіком, скульптором Доном Гаммером.

Втім, 74-річна акторка ненадовго залишилася самотня. Західні таблоїди повідомляють, що у Стріп з'явилися нові стосунки.

Так видання Independent стверджує, що Меріл закрутила службовий роман з актором і коміком Мартіном Шортом. У 2023 році артистка зіграла в третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі", де Шорт виконує одну з головних ролей. За сюжетом між їхніми персонажами спалахнули романтичні почуття, які артисти нібито перенесли і в реальне життя.

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Чутки про роман Стріп і Шорт зміцнилися після того, як вони разом прийшли на церемонію нагородження "Золотий Глобус" 7 січня. Актори ні на крок не відходили один від одного та виглядали дуже щасливими.

Офіційний представник Меріл Стріп її ймовірний роман не коментує, а представник Шорта в коментарі для The Messenger дав наступний коментар: "Вони просто хороші друзі. Нічого більше".

Мартін Шорт самотній з 2010 року: зі своєю супутницею життя, канадською комедійною акторкою Ненсі Долман, він прожив у шлюбі 30 років, до самої її смерті від раку яєчників.

Раніше стало відомо, що 23-річна "Русалонька" Холлі Бейлі народила первістка. Ще в жовтні її випадково помітили з кругленьким животиком, а в перші дні січня вона вже розкрила стать та ім'я немовляти.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, як мер Києва Віталій Кличко і співачка Наталія Єгорова розділили спільно нажите майно. Колишнє подружжя визначило долю рухомих і нерухомих цінностей в Україні та за кордоном на сотні тисяч доларів.

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