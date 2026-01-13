"У нього народилися діти": Дерюгіна розповіла, чому розлучилася з Блохіним

Рішення спортсменка частково пояснює тим, що вона не могла кинути гімнастику.

Ірина Дерюгіна розповіла про розлучення з Блохіним / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/blokhin.11

Чому розлучилися Дерюгіна і Блохін

Як гімнастка ставилася до колишнього чоловіка

Легендарна українська тренерка і гімнастка Ірина Дерюгіна розповіла про те, що розлучилася зі своїм чоловіком-футболістом Олегом Блохіним, незважаючи на те, що прожила з ним 19 років.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Я просто Олега полюбила: у нас були почуття. Я 19 років з цією людиною прожила. Повірте, я для цієї людини зірка знімала", - каже Дерюгіна про свою любов до футболіста Олега Блохіна.

Гордон поговорив з Дерюгіною / Скріншот YouTube

На питання Гордона про те, чому пара розлучилася, Дерюгіна відповіла так: "У нього народилися діти. На ст...".

Рішення вона частково пояснює тим, що вона не могла кинути гімнастику. На питання про те, чия була ініціатива розлучитися, Дерюгіна взяла відповідальність на себе. "У Олега був дуже складний характер. По-перше, він повинен був вдень обов'язково спати. Це створювало складнощі. Я не хочу зараз про це. Це вже минуло", - каже вона.

"Я йшла по висхідній, у мене все було нормально. А у нього не завжди все виходило. Тримати це все емоційно було дуже складно. Кожна людина собі в якийсь момент щось дозволяє, і в один з моментів, мабуть, щось пішло не так", - розповідає вона.

У Олега Блохіна троє синів / Фото Instagram/blokhin.11

На питання Гордона про те, чи шкодувала Дерюгіна про своє рішення, вона відповіла, що в якісь моменти шкодувала. "У родині потрібно давати один одному щось. Не може бути односторонньо. Мені теж щось потрібно було отримувати взаємно. А у мене цього не вийшло", - поділилася своїми почуттями спортсменка.

Про особу: Дмитро Гордон Дмитро Ілліч Гордон — радянський і український журналіст. З 1996 року — ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995—2019 роках — головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014—2016).

