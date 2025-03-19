Ліні Костенко 95 років: найхльосткіші вірші про Росію та життя поетеси

Ліна Костенко продовжувала писати, навіть коли під Києвом стояла армія Путіна.

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Ліні Костенко 95 років / Колаж Главред, фото Жадан, Вікіпедія

Коротко:

Що думає письменниця про Росію

Який життєвий шлях пройшла

Напевно немає жодної людини в Україні, яка б не знала про поетесу і письменницю, номінантку на Нобелівську премію Ліну Костенко.

Ліна Костенко народилася в невеликому місті Ржищеві Київської області. 1956 року вона закінчила столичний Літературний інститут і була однією з перших і найприкметніших у плеяді молодих українських поетів, які виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Ліна Костенко в молодості / Фото Вікіпедія

Проривом і зрілістю в кар'єрі Ліни Костенко можна назвати її книжку "Подорожі серця", що вийшла 1961 року. Уже тоді тогочасні критики відзначали, що в Костенко відчувається повернення до національних першооснов, їхнє переосмислення й оновлення, піднесення гуманістичних цінностей, а думки поетеси зосереджені на долі українського народу, якому випало перейти найтяжчі визвольні історичні гоніння та лишитися при цьому духовно незнищенним.

У ті ж роки поетеса написала роман у віршах "Маруся Чурай".

Як пише Вікіпедія, 1967 року Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч були номіновані на Нобелівську премію з літератури засновником Гарвардського інституту україністики Омеляном Пріцаком. Однак номінація була відхилена Нобелівським комітетом через "політичний підтекст" і складність здійснення "спеціальної мовної експертизи"].

Книжки Л. Костенко "Над берегами вічної ріки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторність" (1980) стали непересічними явищами сучасної української поезії.

Ліні Костенко 95 років / Фото Instagram/ lina_kostenko.ua

Ліна Костенко про напад Росії на Україну

Підтримала Євромайдан, у 2014 році також неодноразово виїжджала в зону конфлікту на сході України з виступами перед бійцями добровольчих батальйонів, Нацгвардії та ЗСУ.

Вона також писала хльосткі вірші про терористичну Росію і те, що вона робить із мирною Україною.

Не пощастило нашому народові.Дав Бог сусідів, ласих до навали.

***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть у собі невиліковну сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

***

У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна.

***

Ліна Костенко про Росію / Фото Вікіпедія

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І гавкіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитеся, народи?!

Сьогодні ми, а завтра - ви.

***

"Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І ці бомби о четвертій годині ранку - мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші, і, мушу вам сказати, я не злякалася. Жодного разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, нехай: уб'є, так уб'є. Перший місяць, щоправда, не дуже писалося. Перший місяць я стежила за кожним кроком і нюансом цієї війни. А потім узяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди кожен у своїй професії робить своє", - розповіла 2022 року письменниця.

Два роки тому Ліна Костенко вперше за 12 років дала інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Пізніше 2024 року вона поспілкувалася з іншим українським письменником Сергієм Жаданом. І повна версія інтерв'ю має скоро вийти.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, Ліна Костенко святкує свій ювілей - їй виповнилося 95 років. А днями була презентація її роману "Берестечко" в Києві.

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Раніше Главред писав про те, що український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан анонсував інтерв'ю з легендарною українською письменницею і поетесою Ліною Костенко. Жадан також опублікував фото з Костенко, яка має чудовий вигляд у свої 94 роки.

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що в них був роман і що вона його кинула.

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