Ліні Костенко 95 років: найхльосткіші вірші про Росію та життя поетеси

Коротко:
- Що думає письменниця про Росію
- Який життєвий шлях пройшла
Напевно немає жодної людини в Україні, яка б не знала про поетесу і письменницю, номінантку на Нобелівську премію Ліну Костенко.
Ліна Костенко народилася в невеликому місті Ржищеві Київської області. 1956 року вона закінчила столичний Літературний інститут і була однією з перших і найприкметніших у плеяді молодих українських поетів, які виступили на рубежі 1950-1960-х років.
Проривом і зрілістю в кар'єрі Ліни Костенко можна назвати її книжку "Подорожі серця", що вийшла 1961 року. Уже тоді тогочасні критики відзначали, що в Костенко відчувається повернення до національних першооснов, їхнє переосмислення й оновлення, піднесення гуманістичних цінностей, а думки поетеси зосереджені на долі українського народу, якому випало перейти найтяжчі визвольні історичні гоніння та лишитися при цьому духовно незнищенним.
У ті ж роки поетеса написала роман у віршах "Маруся Чурай".
Як пише Вікіпедія, 1967 року Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч були номіновані на Нобелівську премію з літератури засновником Гарвардського інституту україністики Омеляном Пріцаком. Однак номінація була відхилена Нобелівським комітетом через "політичний підтекст" і складність здійснення "спеціальної мовної експертизи"].
Книжки Л. Костенко "Над берегами вічної ріки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторність" (1980) стали непересічними явищами сучасної української поезії.
Ліна Костенко про напад Росії на Україну
Підтримала Євромайдан, у 2014 році також неодноразово виїжджала в зону конфлікту на сході України з виступами перед бійцями добровольчих батальйонів, Нацгвардії та ЗСУ.
Вона також писала хльосткі вірші про терористичну Росію і те, що вона робить із мирною Україною.
Не пощастило нашому народові.Дав Бог сусідів, ласих до навали.
***
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть у собі невиліковну сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
***
У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І гавкіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитеся, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
***
"Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І ці бомби о четвертій годині ранку - мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші, і, мушу вам сказати, я не злякалася. Жодного разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, нехай: уб'є, так уб'є. Перший місяць, щоправда, не дуже писалося. Перший місяць я стежила за кожним кроком і нюансом цієї війни. А потім узяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди кожен у своїй професії робить своє", - розповіла 2022 року письменниця.
Два роки тому Ліна Костенко вперше за 12 років дала інтерв'ю одному з українських телеканалів.
Пізніше 2024 року вона поспілкувалася з іншим українським письменником Сергієм Жаданом. І повна версія інтерв'ю має скоро вийти.
Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, Ліна Костенко святкує свій ювілей - їй виповнилося 95 років. А днями була презентація її роману "Берестечко" в Києві.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан анонсував інтерв'ю з легендарною українською письменницею і поетесою Ліною Костенко. Жадан також опублікував фото з Костенко, яка має чудовий вигляд у свої 94 роки.
А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що в них був роман і що вона його кинула.
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