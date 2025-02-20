Лідер Бі-2 розповів, скільки щомісяця донатить на допомогу Україні

Льова Бі-2 публічно виступив проти російської агресії.

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Льова Бі-2 розкрив суму щомісячної допомоги ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/b2band

Коротко:

Музикант підтвердив, що допомагає Україні та її захисникам фінансово

Він розкрив суму щомісячних донатів

Один із лідерів і співзасновників рок-гурту Бі-2 Льова (Єгор Бортник) відкрито засуджує війну в Україні. У зв'язку з цим він покинув країну-агресора і визнаний там іноземним агентом.

Нещодавно артист зізнався, що регулярно відправляє гроші на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу, повідомляють росЗМІ. Артист власним коштом придбав дві машини швидкої допомоги та автобус.

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Крім того музикант відправляє щомісяця по 5 тис. євро через фонд. Загалом Льова витратив уже близько ста тисяч євро. При цьому він зазначив, що "якби у нього було більше грошей, то купив би партію снарядів РСЗВ HIMARS для української армії".

Соліст Бі-2 заявив, що наразі має паспорт Ізраїлю, а повертатися до РФ не планує в найближчі 10 років.

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Що таке Бі-2? Бі-2 - рок-гурт, утворений 1988 року в Бобруйську. Засновники і беззмінні учасники - Шура Бі-2 (Олександр Уман; гітара, вокал) і Льова Бі-2 (Єгор Бортник; основний вокал). 2023 року учасники гурту емігрували до Ізраїлю, повідомляє Вікіпедія. Гурт не підтримує вторгнення РФ в Україну.

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