УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським і про що говорить із президентом

Олена Кюпелі
1 травня 2024, 16:18
Євген Кошовий відверто розповів, як тепер підтримує стосунки з Володимиром Зеленським.
Євген Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським
Євген Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським / Колаж Главред, фото Студія Квартал 95, скріншот

Український комедійний актор і телеведучий Євген Кошовий розповів про те, як зараз спілкується зі своїм близьким другом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як розповів він виданню KP.ua, Кошовий із Зеленським спілкуються рідко. "В основному листуємося. Або, якщо у нього є вільний час, ми можемо зателефонувати. Зазвичай це відбувається дуже пізно ввечері. Кілька разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми усвідомлюємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його завзяття до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо", - каже артист.

Хто такий Євген Кошовий?

Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

відео дня

Кошовий додає, що говорять вони з президентом Зеленським на різні теми.

"Ми спілкуємося на різні теми. За що зачепилися - про те й говоримо. Часто розповідаємо про поїздки до військових. І, до речі, так збігається, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих самих місцях із невеликою різницею в часі. Або ми першими їдемо кудись із виступами чи відвозимо допомогу, а за деякий час і він приїжджає в це місце. Або навпаки - він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо. Так виходить", - розповідає він.

Нагадаємо, раніше донька Кошового Варвара обрала творчу професію, незважаючи на застереження Кошового. Крім того, старша дочка артиста збирається навчається не в Україні, а в Польщі.

Раніше Варвара Кошова, старша донька комедійного артиста Євгена Кошового, друга президента України Володимира Зеленського, потрапила в негарний скандал у соціальних мережах. Зокрема, йдеться про її хамську поведінку зі своїми підписниками, а також матюки у відповідь на зауваження фоловерів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Евгенй Кошовий новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

16:58 Україна
Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

16:32 Україна
Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

16:26 Україна
Всі головні новини

Популярне

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву 22907

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву

Інавгурація путіна 7 травня: що задумали в РФ проти України 7934

Інавгурація "путіна" 7 травня: що задумали в РФ проти України

Довіру підірвано : Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва 7410

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки 4951

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки

Останні новини

17:53

У Раді хочуть зобов'язати українців платити борги померлих родичів: що сталося

17:39

Путіністка Лєра Кудрявцева покинула Росію - причина

17:18

ЗСУ можуть "зламати" армію РФ: Жданов назвав дві дії, які забезпечать перемогу

17:11

Недовго сумувала: Ані Лорак порушила мовчання після смерті батька

17:10

Джигурда з дружиною показали відверте відео кохання в басейні

Росія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - ЖдановРосія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - Жданов
17:02

"Що це з нього стирчить?": хлопець спіймай 1 рибу і став мільйонером

16:58

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

16:51

З раною допомагав постраждалим: юний одесит показав героїзм після атаки РФ

16:49

Попереджали з самого дитинства: ось, що буде якщо їсти жуйку на голодний шлунокВідео

Реклама
16:39

Віктор Павлік може померти: дружина співака розповіла про критичну ситуацію

16:32

Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

16:26

Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

16:18

Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським і про що говорить із президентом

16:17

Як правильно розвести нашатирний спирт від попелиці: врятувати город від шкідників

15:57

"Макрон правий": у Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну

15:43

"Після Великодня": у Повітряних силах заінтригували датою появи в Україні F-16

15:25

В Україні хочуть легалізувати ПВК: законопроєкт уже в Раді

15:18

"Мав би померти": відомий український письменник отримав поранення на фронті

15:16

Експерти закликали не косити газон ще протягом 2 місяців: в чому причина

14:53

Усю колону розстріляли "касетами": ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході – Bild

Реклама
14:49

Налетять дощ і гроза: які області на Великдень накриють опади

14:41

Навіть при +40 за Цельсієм: чому хитрі німці не встановлюють кондиціонериВідео

14:25

Дочекалися: принц Вільям висловився про стан Кейт Міддлтон

14:19

Фото Каті Нікітіної за донат та нові пісні: що покаже "Вечірній Квартал" у свіжих епізодах

14:18

Рецепт старовинної паски 1863 року, яка виходить у всіх: покроковий рецепт від ведучої 1+1Відео

14:00

Від РЕБів до зарядних станцій: БФ "Центр соціальних проектів майбутнього" та City24 передали Силам оборони обладнання на суму понад 600 тисяч гривень новости компании

13:58

Ворог розширює плацдарм: РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках – Рьопке

13:56

Через 3 помилки можуть жовтіти зуби: стоматолог розповів секрети, які знають не всі

13:56

Документальна стрічка Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба" вийде на NetflixВідео

13:55

Зайва вага і тиск: чому не можна засинати під телевізор

13:29

Як заморозити полуницю - смак буде таким самим і взимку

13:29

Остаточно "добила" батьків: зрадниця-дочка Сумської повеселилася в Москві

13:26

Чоловік знайшов таємний отвір в стіні вітальні: те, що було всередині шокувало

12:50

30 років різниці: молодий накачаний мачо приголубив путіністку Успенську

12:49

У бій кидають нові бригади: Жданов назвав напрямок головного удару РФ

12:41

Гороскоп Таро на травень 2024: Терезам - здійснення бажання, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - грошіВідео

12:25

Кум Катерини Кухар розповів про її розлучення з Олександром Стояновим

12:17

"Дід з онукою": молода дружина старого Петросяна показала їхнє рідкісне фото

12:11

Король Чарльз розповів про свою реакцію на діагноз "рак"

11:52

РФ обрала нову ціль для ударів балістикою: у ЗСУ зробили тривожну заяву

Реклама
11:37

Дружина Валерія Меладзе вперше показала свою позицію росіянам - деталі

11:27

Пугачову застукали на Кіпрі з іншим чоловіком

11:24

Є загиблі: РФ вдарила авіабомбами по будинку та автомобілях на Харківщині

11:17

РФ проводить перегрупування на Харківському напрямку: Жданов пояснив, у чому загроза

11:17

Канали 1+1 media без обмежень: до Великодня Київстар ТБ надає вільний доступ до платформи

10:53

РФ спробує захопити більше територій на 3 напрямках – Жданов

10:50

РФ готує масований удар: названо точні дати ймовірних обстрілів

10:41

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Бикам - суцільні невдачі, Кроликам - нездоровий стрес

10:38

Обманювала всіх: Кабаєва розкрила свій неприємний секрет

10:37

Левам потрібна увага, Скорпіон цінує правду: чого хочуть чоловіки різних знаків зодіаку

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціГоловоломкиОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти