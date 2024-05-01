Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським і про що говорить із президентом

Євген Кошовий відверто розповів, як тепер підтримує стосунки з Володимиром Зеленським.

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Євген Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським / Колаж Главред, фото Студія Квартал 95, скріншот

Український комедійний актор і телеведучий Євген Кошовий розповів про те, як зараз спілкується зі своїм близьким другом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як розповів він виданню KP.ua, Кошовий із Зеленським спілкуються рідко. "В основному листуємося. Або, якщо у нього є вільний час, ми можемо зателефонувати. Зазвичай це відбувається дуже пізно ввечері. Кілька разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми усвідомлюємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його завзяття до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо", - каже артист.

Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Кошовий додає, що говорять вони з президентом Зеленським на різні теми.

"Ми спілкуємося на різні теми. За що зачепилися - про те й говоримо. Часто розповідаємо про поїздки до військових. І, до речі, так збігається, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих самих місцях із невеликою різницею в часі. Або ми першими їдемо кудись із виступами чи відвозимо допомогу, а за деякий час і він приїжджає в це місце. Або навпаки - він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо. Так виходить", - розповідає він.

Нагадаємо, раніше донька Кошового Варвара обрала творчу професію, незважаючи на застереження Кошового. Крім того, старша дочка артиста збирається навчається не в Україні, а в Польщі.

Раніше Варвара Кошова, старша донька комедійного артиста Євгена Кошового, друга президента України Володимира Зеленського, потрапила в негарний скандал у соціальних мережах. Зокрема, йдеться про її хамську поведінку зі своїми підписниками, а також матюки у відповідь на зауваження фоловерів.

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