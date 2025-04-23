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Хто вбив Ігоря Талькова: убивці дали 13 років

Олена Кюпелі
23 квітня 2025, 12:51
173
Минуло 30 років з моменту вбивства Ігоря Талькова. Суд виніс рішення.
Шляфман довгий час живе в Ізраїлі
Шляфман довгий час живе в Ізраїлі / Колаж Главред, фото Тасс, Комерсант

Коротко:

  • Суд поставив крапку у справі Талькова
  • Як судитимуть вбивцю

У терористичній Росії Петроградський районний суд у Санкт-Петербурзі заочно засудив колишнього адміністратора співака Ігоря Талькова Валерія Шляфмана до 13 років колонії загального режиму, визнавши його винним у вбивстві Талькова в жовтні 1991 року.

Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, Шляфмана також визнали винним у замаху на вбивство представника співачки Азізи Ігоря Малахова.

відео дня

Адвокат обвинуваченого Євген Моргунов на оголошенні вироку був відсутній. Був відсутній і сам Шляфман, який давно живе в Ізраїлі.

Тальков
Тальков / afisha.ru

Шляфмана підозрювали у вбивстві Талькова понад 30 років. У 1993 році слідство у справі було призупинено, проте 2018-го його відновили, оскільки через зміни в законодавстві та судовій практиці став можливим розгляд справи за відсутності підсудного і винесення вироку заочно.

У 2022 році Шляфман був заочно заарештований. Суд почався 2024 року.

Ігор Тальков
Ігор Тальков / eg.ru

Ігоря Талькова, популярного на рубежі 1980-90-х років естрадного виконавця, застрелили 6 жовтня 1991 року. За версією слідства, під час концерту в палаці спорту "Ювілейний" у Петербурзі Тальков за лаштунками посварився з охоронцем співачки Азізизи Ігорем Малаховим. У підсумку вони побилися і почали стріляти один в одного. У якийсь момент Шляфман, який втрутився, підібрав пістолет і вистрілив у Малахова. Однак той ухилився, і куля влучила в Талькова, зачепивши серце. Артист помер на місці.

Після загибелі Талькова Валерій Шляфман переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство. Терористична Росія намагалася домогтися екстрадиції Шляфмана, але Ізраїль не пішов на угоду.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-окупанта РФ і підтримує вторгнення в Україну, не з'явилася на суді у справі вбивства Ігоря Талькова.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака. Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист був однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.

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Хто такий Ігор Тальков

Ігор Тальков - радянський рок-музикант, співак, автор пісень, гітарист, поет-пісняр, кіноактор і письменник. Засновник і лідер рок-гурту "Спасательный круг"; до цього співпрацював із гуртами "Апрель", "Калейдоскоп" і "Электроклуб".

За даними Вікіпедії, 6 жовтня 1991 року Ігоря Талькова було вбито в палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі. Похований на Ваганьковському кладовищі в Москві.

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