Хто вбив Ігоря Талькова: убивці дали 13 років

Минуло 30 років з моменту вбивства Ігоря Талькова. Суд виніс рішення.

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Шляфман довгий час живе в Ізраїлі / Колаж Главред, фото Тасс, Комерсант

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Суд поставив крапку у справі Талькова

Як судитимуть вбивцю

У терористичній Росії Петроградський районний суд у Санкт-Петербурзі заочно засудив колишнього адміністратора співака Ігоря Талькова Валерія Шляфмана до 13 років колонії загального режиму, визнавши його винним у вбивстві Талькова в жовтні 1991 року.

Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, Шляфмана також визнали винним у замаху на вбивство представника співачки Азізи Ігоря Малахова.

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Адвокат обвинуваченого Євген Моргунов на оголошенні вироку був відсутній. Був відсутній і сам Шляфман, який давно живе в Ізраїлі.

Тальков / afisha.ru

Шляфмана підозрювали у вбивстві Талькова понад 30 років. У 1993 році слідство у справі було призупинено, проте 2018-го його відновили, оскільки через зміни в законодавстві та судовій практиці став можливим розгляд справи за відсутності підсудного і винесення вироку заочно.

У 2022 році Шляфман був заочно заарештований. Суд почався 2024 року.

Ігор Тальков / eg.ru

Ігоря Талькова, популярного на рубежі 1980-90-х років естрадного виконавця, застрелили 6 жовтня 1991 року. За версією слідства, під час концерту в палаці спорту "Ювілейний" у Петербурзі Тальков за лаштунками посварився з охоронцем співачки Азізизи Ігорем Малаховим. У підсумку вони побилися і почали стріляти один в одного. У якийсь момент Шляфман, який втрутився, підібрав пістолет і вистрілив у Малахова. Однак той ухилився, і куля влучила в Талькова, зачепивши серце. Артист помер на місці.

Після загибелі Талькова Валерій Шляфман переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство. Терористична Росія намагалася домогтися екстрадиції Шляфмана, але Ізраїль не пішов на угоду.

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Раніше Главред писав про те, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-окупанта РФ і підтримує вторгнення в Україну, не з'явилася на суді у справі вбивства Ігоря Талькова.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака. Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист був однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.

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Хто такий Ігор Тальков Ігор Тальков - радянський рок-музикант, співак, автор пісень, гітарист, поет-пісняр, кіноактор і письменник. Засновник і лідер рок-гурту "Спасательный круг"; до цього співпрацював із гуртами "Апрель", "Калейдоскоп" і "Электроклуб". За даними Вікіпедії, 6 жовтня 1991 року Ігоря Талькова було вбито в палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі. Похований на Ваганьковському кладовищі в Москві.

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